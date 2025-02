Oriol Cardona i Emily Harrop brillen a la Copa del Món d'Esquí de Muntanya a Boí Taüll

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

El gironí Oriol Cardona, vigent campió d’Europa i del món contrarellotge i relleus, i la francesa Emily Harrop van ser els vencedors ahir de la prova d’esprint de l’ISMF World Cup Skimo Boí Taüll 2025, modalitat que serà olímpica en els Jocs Olímpics de Cortina d’Ampezzo 2026. La granadina Ana Alonso es va emportar el bronze en la carrera femenina. Per la seua part, els lleidatans Marc Ràdua i Laia Sellés, que va triar, aquesta última, Boí Taüll per debutar en categoria absoluta vivint la seua primera experiència en el circuit de la World Cup de l’ISMF, van acabar als llocs 30 i 32, respectivament. La prova es va disputar al sector de Vaques de l’estació de l’Alta Ribagorça i va comptar amb la presència de 143 esportistes de 15 països.

En una jornada marcada per la neu i un circuit en molt bones condicions, Oriol Cardona i Emily Harrop van pujar al calaix més alt del podi, imposant-se amb autoritat. Cardona, que va marcar el millor temps en la ronda classificatòria i el va mantenir fins al final, va tenir un dia redó gaudint de l’ambient de competir a casa. Amb aquesta medalla, Cardona suma la tercera victòria a la Copa del Món d’aquesta temporada.

La prova femenina va ser l’encarregada d’obrir la competició i va ser liderada amb mà de ferro des de l’inici per la francesa Emily Harrop, que va aconseguir una distància suficient per emportar-se una clara victòria, assolint així un ple de triomfs en les proves de la Copa del Món en la modalitat esprint. Quant a l’espanyola Ana Alonso, va protagonitzar la gran remuntada de la jornada, escalant des de la cinquena posició en la primera transició fins a travessar la meta tercera. La francesa Lena Bonnel va aconseguir la segona posició, completant el podi femení de la jornada i reafirmant el bon moment i estat de forma del combinat francès. Laia Sellés, de Lles de Cerdanya, va entrar en la posició 32. Val a dir que feia dos dies que estava afectada per un virus i no se la va veure al cent per cent. Tot i així, es va quedar a un segon de passar a quarts. El més important és l’experiència que va guanyar en el seu debut absolut.

La francesa Emily Harrop liderant la prova. - LIQENSTUDIO

Després de la prova femenina, va començar la final masculina amb els esquiadors catalans Oriol Cardona i Ot Ferrer classificats entre els sis millors temps de les semifinals. Cardona es va situar des del primer moment al capdavant, demostrant el seu gran estat de forma. Darrere d’ell, les posicions van anar canviant tant a la zona de pujada com en les transicions. En el descens, una relliscada de Cardona va generar un moment d’incertesa entre el públic, però va saber refer-se i arribar amb solvència a meta en primera posició.

Amb aquesta victòria, suma el tercer triomf de la temporada en la modalitat. Darrere d’ell, van entrar els suïssos Robin Bussard i Arno Lietha, mentre que Ot Ferrer va finalitzar en cinquena posició. El lleidatà Marc Ràdua, de la Pobla i un fix a la Copa del Món, va finalitzar al lloc 30.

Al travessar la meta, Oriol Cardona explicava: “Sé reconèixer els meus mals i els meus bons dies, i avui ha estat un d’aquests, en els quals tot ha sortit bé. Competir a casa, amb els amics, la família i tot el públic animant ajuda molt. També m’agradaria destacar el treball que s’està fent com a equip, ja que el rendiment de tots els atletes està sent molt bo i en un any preolímpic en què ens hi juguem molt tots aquests detalls marquen la diferència”, va assenyalar.

La neu estava en perfectes condicions a Boí Taüll. - LIQENSTUDIO

La jornada d’ahir es va tancar amb la cerimònia d’obertura i l’entrega de premis de la prova esprint a l’església de Sant Joan de Boí. Avui tindrà lloc la prova de relleus mixtos i posteriorment la cerimònia floral i de clausura, a partir de les 13.00 hores.

Laia Sellés: “La jornada m’ha servit per aprendre”

La gran trajectòria internacional que porta Laia Sellés en categories de promoció, amb diverses medalles i títols mundials i europeus d’U18, va fer que els tècnics de la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada (FEDME) la convoquessin per a aquesta Copa del Món. Va ser, amb 18 anys, la seua estrena en una gran prova internacional absoluta. “Estic molt contenta que la federació em donés aquesta oportunitat. Dels errors s’aprèn i avui ha estat una jornada per aprendre. Estic feliç d’haver conviscut amb els sèniors i veure com es preparen, com s’alimenten, etc., i ara a preparar al màxim el que ve”, va dir Sellés.