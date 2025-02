Duel entre aspirants en una mala dinàmica

El Camp d’Esports tornarà a viure avui (17.00/Lleida En Joc i Esport 3) un dels duels amb millor ambient de la Segona RFEF, en el qual tant el Lleida com el Sant Andreu buscaran deixar enrere les respectives males dinàmiques per donar un cop a sobre de la taula davant d’un aspirant a l’ascens.

Qui arriba amb més necessitat al duel és el conjunt blau, que suma tres empats des que es va reactivar la competició després de l’aturada nadalenca, en tres partits en els quals es va avançar en el marcador. Els esmentats resultats el mantenen fora de la zona de play-off, sisè i a un punt de la promoció, que marca l’Atlètic Balears, i a cinc del líder, un Europa que va arrabassar la primera plaça al Sant Andreu l’últim diumenge. I és que el conjunt de Xavi Molist, que va renovar aquesta setmana com a tècnic andreuenc fins al 2026, arriba al xoc amb pitjors números que el Lleida en aquesta segona volta, en la qual ha perdut un matx i ha empatat els últims dos, la qual cosa li ha fet perdre el liderat.

A banda de la mala dinàmica que arrosseguen, el Lleida i el Sant Andreu també coincideixen a ser dos dels equips que més s’han mogut en el mercat hivernal, que es tanca demà. El conjunt lleidatà ha donat sis baixes i ha incorporat sis futbolistes fins a la data –malgrat que Buenacasa no tornarà a jugar per lesió–, mentre que el Sant Andreu ha fet una aposta ambiciosa firmant cinc futbolistes –entre ells el punta Marcos Mendes–, encara que les incorporacions han comportat les sortides de jugadors importants al vestidor com Juanan i Carlos Guzmán.

L’última incorporació del Lleida, Joaquín Rodríguez, “debutarà si no passa res estrany”, segons va declarar el tècnic del Lleida, Marc Garcia, que va tornar a mostrar motivació per mesurar-se amb un dels rivals directes en la lluita per la zona alta, que el Lleida ja va batre en la primera volta al Narcís Sala (0-2). No obstant, el tècnic d’Alzira no podrà comptar amb Quadri, peça fonamental a la sala de màquines, per sanció, i manté el dubte fins a última hora de Naranjo, que ja es va perdre l’últim partit per un problema al turmell. Per part del Sant Andreu tampoc hi serà Max Marcet, expulsat diumenge passat.

Duels assequibles de la resta d’aspirants a l’ascens

Tots els altres equips immersos en la lluita per l’ascens disputen avui duels teòricament assequibles. El líder Europa i el Sabadell visiten, respectivament, el Badalona Futur i l’Eivissa, mentre que l’Atlètic Balears rep el Cornellà i l’Espanyol B, l’Alzira, tots de la zona baixa.