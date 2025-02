“Em feia petons el meu cap i això no hauria de passar”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La futbolista Jennifer Hermoso va negar ahir que donés permís a l’expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol Luis Rubiales per besar-lo a la boca després de la final del Mundial del 2023 i que aquest li va faltar al respecte, deixant clar que es va sentir “desprotegidíssima”. “Vaig sentir que estava fora de context. Sabia que m’estava fent un petó el meu cap i això no ha de passar en cap àmbit laboral o social”, va relatar en la seua declaració en la primera jornada de judici contra l’exmandatari. A preguntes de la tinenta fiscal de l’Audiència Nacional, Marta Durántez, Hermoso va assegurar que Rubiales va tacar “un dels dies més feliços” de la seua vida. “Per a mi és molt important dir que en cap moment vaig buscar aquest acte i ni de bon tros m’ho esperava. Em vaig sentir poc respectada, en un lloc que havia de ser segur”, va incidir. La davantera va relatar detalladament com va passar el moment del petó no consentit pel qual Rubiales s’enfronta a 2 anys i 6 mesos de presó i que va ocórrer durant l’entrega de medalles després de la victòria d’Espanya al Mundial femení.

«Tocava el passadís de saludar les autoritats. Vaig saludar la reina, la filla, i el següent va ser trobar-me amb Luis Rubiales. Ens vam abraçar, li vaig dir “la que hem armat” i va ser quan ell va saltar i em va dir “hem guanyat el Mundial gràcies a tu”. El següent van ser les seues mans a les meues orelles i tot seguit, el petó», va afirmar.

La jugadora ha afirmat que va ser Rubiales qui va fer un salt sobre ella. “Allà em sostinc, tiro el cos una mica enrere, ell elva les cames i les posa a la meua cintura. Hi ha un retrocés cap enrere i em mantinc fort per sostenir-me”, va apuntar.

Hermoso també va negar que Rubiales li demanés permís per besar-la i va aclarir que, en cas d’haver-ho fet, no li ho hauria concedit. A més, va explicar que en els dies posteriors als fets, va rebre coaccions per part d’Albert Luque, llavors director de futbol de la RFEF i també acusat, i va afegir que “me’n vaig haver d’anar de Madrid amb tota la família perquè per un moment vaig sentir por d’anar pel carrer. Vaig rebre amenaces de mort, era insostenible la situació. La vida em va canviar des d’aquell moment”.

Dos treballadores ratifiquen la versió contra Rubiales

Patricia Pérez, cap de premsa de la selecció femenina de futbol, va assegurar, en la declaració com a testimoni, que va patir “un parany” i que l’exmandatari la va instar a mentir sobre com va passar el petó a la futbolista Jennifer Hermoso, a més d’explicar que García Cuervo, responsable de comunicació, li va trucar per dir que “calia frenar el soroll mediàtic”. Ana Álvarez, llavors directora de Futbol Femení de la RFEF, també va declarar ahir i va assegurar que Rubiales va ordenar parlar amb Hermoso per “treure un comunicat”.