Superfitxatge del Vila-sana

Fitxatge d’autèntic luxe per al Vila-sana. L’equip del Pla d’Urgell ha tancat per a la temporada vinent la incorporació d’Aina Florenza (18-9-2002), una de les millors jugadores del món i estrella del Palau de Plegamans, club en el qual, als seus 22 anys, ha guanyat dos Champions, quatre Lligues, una Copa i una Supercopa. Internacional amb Espanya suma també dos campionats del Món i dos més d’Europa. “El Vila-sana és un club professional i ara volia un canvi d’aires, ser professional i aquí podré viure de l’hoquei”, explicava ahir Florenza a aquest diari.

“Em queden coses per fer i m’agrada el projecte del Vila-sana, perquè és un club que ha apostat clarament per l’hoquei femení, la qual cosa crec que és molt important”, afegia aquesta jove formada al Mataró i que compleix la setena temporada al Palau de Plegamans.

“El projecte del Vila-sana és a llarg termini i ara s’ha donat l’oportunitat, ella tenia ganes de venir i nosaltres que vingués”, afegia el president del Vila-sana, Ramon Porta. “El 2021 va venir Luchi Agudo, la millor jugadora del món i ara arriba l’Aina, que també és la millor del món. Amb el seu fitxatge volem mantenir el pavelló ple, que el Vila-sana segueixi a dalt i que les noies de la base puguin aprendre veient les millors.” El club anunciarà ben aviat un nou fitxatge, Elsa Salvanyà, jove promesa també del Palau de Plegamans.

“M’ha costat fer el pas perquè estic molt bé al Palau”, afegia Florenza. “Vaig dir a les companyes que no me n’anava perquè estigués malament, les condicions que m’ofereix el Vila-sana són molt bones. Era el moment de provar-ho, soc jove i ara ho puc fer. Tant de bo guanyem títols, que és per a la qual cosa lluitarem. És un repte, un canvi de vida, però vinc amb moltes ganes i il·lusió”, va afegir.

L’Alcoi, rival del Pons Lleida als quarts de final de la Copa

L’Alcoi serà el rival del Pons Lleida als quarts de final de la Copa del Rei, segons va determinar el sorteig que es va celebrar ahir a Calafell, que serà seu de la competició entre el 6 i el 9 de març. El partit entre el Pons Lleida i l’Alcoi serà el que obrirà la competició el dijous dia 6. Aquell mateix dia jugaran també Barcelona i Noia, mentre que el divendres dia 7 es completaran els quarts amb els partits Reus-Calafell i Liceo-Igualada. Les semifinals es jugaran el dissabte dia 8 i la final serà el diumenge dia 9.Edu Amat va dir que “qualsevol dels rivals que ens podia tocar era difícil, tot i que l’Alcoi és l’únic davant del qual no hem puntuat” i va afegir que “és un rival que per la seua manera de jugar ens costa, però ara del que es tracta és de preparar bé el partit. La nota positiva és que juguem en dijous i això, si passem ronda, ens anirà bé perquè tindríem un dia més de descans”. En cas de superar aquest partit, el rival del Pons Lleida a semifinals seria el vencedor del duel entre el Barcelona, gran favorit, i el Noia.