El jutge dona la raó a la Paeria en l'ús del Camp d'Esports

El jutjat del Contenciós Administratiu de Lleida ha desestimat el recurs interposat pel Lleida CF contra la resolució de la Paeria del 28 de gener del 2022 que acordava la rescissió del conveni d’ús del Camp d’Esports firmat el 2017. El Lleida va reaccionar al matí amb un comunicat anunciant que impugnarà la decisió judicial i “continuarà vigent la mesura cautelar” per continuar utilitzant l’estadi.

L’equip de govern va respondre, a través d’un altre comunicat, que “ja està preparat un nou conveni de cessió que permetrà al club utilitzar les esmentades instal·lacions municipals tan bon punt s’hagi firmat” i que recull, entre altres punts, que l’equipament sigui compartit amb altres clubs.

El club apel·larà al TSJC i el consistori té a punt un nou conveni que insta a compartir la instal·lació

La resposta de la Paeria al comunicat del Lleida no es va fer esperar i a primera hora de la tarda va emetre una nota en la qual explica els arguments que han portat el jutge a aquesta resolució. Entre els punts que enumera la Paeria figuren que “el Lleida CF no es troba al corrent de les seues obligacions amb Hisenda i la Seguretat Social” i que el club “ha incomplert l’obligació de justificar les subvencions rebudes”.

En el redactat, l’equip de govern afegeix que el jutge també ha basat la seua resolució en el fet que “es va efectuar un canvi de personalitat jurídica que requeria una autorització prèvia a l’ajuntament que no es va sol·licitar” i que “l’ajuntament ha hagut d’assumir actuacions de manteniment i reparacions ordinàries que, segons el conveni, correspondrien al club”, així com que “existeixen raons d’imatge pública que legitimen la revocació del conveni”.

Afegeix que sobre la concessió administrativa que planteja el club, “no és una opció legal ja que el club manté la prohibició de contractar pels deutes acumulats amb Hisenda i la Seguretat Social”. Acaba dient que ja té preparat un nou conveni i que treballa en el Pla de Millora Urbana en relació amb el Camp d’Esports.

El Lleida CF, en el seu escrit, argumenta que “la sentència no és ferma” i que per això des del club s’està preparant un nou recurs d’apel·lació per presentar-lo aquesta vegada davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Segons el club, “el Lleida CF continuarà sent usuari i disposant de les instal·lacions com en els últims 85 anys”, i afegeix que “la sentència deixa molt clar que l’única via per a la cessió del Camp d’Esports, en tant que és un bé de domini públic, només es pot fer a través de la corresponent concessió administrativa, fet que exclou la possibilitat de firmar un conveni amb diferents entitats per al seu ús”.

Finalment, el club diu que lamenta que “durant la tramitació del procediment administratiu, l’ajuntament de Lleida hagi ratificat que existeixen motius d’interès general perquè el Lleida CF no sigui el legítim ocupant i usuari del Camp d’Esports, malgrat que la imatge del club ha millorat de forma considerable i que hi ha una massa social majoritària que dona suport a l’actual gestió”.