El Barça busca avui les semifinals a Mestalla

El mitjapunta del Barcelona Dani Olmo, absent des del 18 de gener per una sobrecàrrega muscular, estarà disponible per enfrontar-se avui al València (Mestalla, 21.30/La 1), segons va informar el tècnic Hansi Flick, que va confirmar que el centrecampista Pablo Páez Gavira Gavi no jugarà el duel dels quarts de final de la Copa del Rei per precaució.

El preparador alemany va precisar que Gavi, que porta dos sessions entrenant-se al marge dels seus companys per la commoció cerebral que va patir en l’últim partit contra l’Alabès, ha de complir el protocol de la FIFA per aquest tipus de lesions. “En el cas de Gavi hi ha un protocol i no és una opció per a demà [avui per al lector]. Avui [per ahir] s’ha entrenat al marge i és bo que no jugui perquè el cop va ser molt dur, també per al rival que va tenir una lesió”. va explicar.

Flick es va referir al partit contrael València CF i va dir que serà “completament diferent” al que van disputar fa 10 dies a LaLiga EA Sports i que va acabar amb un 7-1 per als blaugranes, afirmant que espera que sigui “el mateix” que el que van disputar a Mestalla en la primera jornada de lliga i que va acabar amb 1-2 per al seu equip. També va assegurar que hi haurà rotacions pensant en el partit de LaLiga EA Sports de diumenge davant el Sevilla. “Hem de pensar en la càrrega de feina, en el treball dels jugadors i també en les rotacions. I ho farem”, va afirmar.

A més, va tornar a expressar la seua satisfacció amb l’actitud dels seus jugadors. “Entrenar aquest equip és realment fantàstic. Els jugadors són únics. Això és increïble. Mai no havia viscut una cosa així abans. M’encanta i aprecio molt aquest tipus de coses”, va destacar.

Hansi Flick també va dir que han de cuidar els àrbitres i, amb referència al comunicat que el Reial Madrid va enviar dilluns passat a la RFEF queixant-se de les actuacions arbitrals i exigint una “reforma integral” del sistema arbitral a Espanya, va assegurar que ell no ho faria així perquè no és la seua manera de fer les coses.

“Ho han fet així, i, bé, no és la nostra manera de fer les coses. Jo, com a mínim, no ho faria. Els àrbitres tenen una feina molt dura i també els hem de cuidar, perquè no és fàcil la situació que tenen”, va declarar el tècnic blaugrana.

El Reial Madrid va vèncer per 2-3 el CD Leganés als quarts de final de la Copa del Rei amb un gol en l’afegit del de la base Gonzalo García, en un partit contra un Leganés que va vorejar la sorpresa com el 2018.