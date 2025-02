Quartararo domina el test davant dels Márquez

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El pilot francès Fabio Quartararo (Yamaha) va dominar ahir el primer dia del test de pretemporada de la categoria de MotoGP que s’està portant a terme a Sepang (Malàisia), davant de les Ducati de Marc Márquez, Àlex Márquez i Fermín Aldeguer, en una jornada en la qual el campió Jorge Martín (Aprilia) va haver d’anar a l’hospital després d’una forta caiguda que li va provocar diverses fractures i el seu adeu a aquestes proves.

La temporada 2025 va arrancar amb tota la graella mostrant ja les seues primeres armes a poques setmanes de començar el campionat. L’expectació era sobretot la figura de Marc Márquez sobre la Ducati oficial i pel canvi de l’actual campió a Aprilia, en una primera presa de contacte que no va ser gens positiva. El pilot madrileny se’n va anar a terra dos vegades en la sessió d’abans de dinar, la segona bastant dura i aparatosa, que li va impedir continuar la jornada al ser traslladat a un hospital per sotmetre’s a exàmens en què li van diagnosticar “una fractura a la mà dreta i fractures al peu esquerre”, segons va indicar el seu equip. La sorpresa del primer dia la va donar Quartararo, que va acabar el més ràpid amb un crono de 1:57.555. Només dos pilots més van aconseguir baixar de la barrera del 1:58. Marc es va quedar a tot just 51 mil·lèsimes i Àlex, a poc més d’una dècima. Francesco Bagnaia va ser dissetè a gairebé segon i mig del pilot gal.