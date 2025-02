Marc Garcia: "Guanyar suposaria més de tres punts"

El tècnic del Lleida, Marc Garcia, ha destacat abans de visitar en el Sabadell aquest diumenge (18.00) en la Nova Creu Alta que, malgrat els quatre empats consecutius, "estem bé anímicament i hem demostrar que continuarem lluitant passi el que passi, si no hauríem aixecat a un 0-2 contra un dels principals favorits del grup. Som un equip fort".

Així, amb un bon estat d’ànim l’equip lleidatà afronta un duel contra un Sabadell que tampoc no passa el seu millor moment i supera els blaus per només un punt. "Guanyar suposaria més de tres punts, perquè aquests partits també et donen un plus a nivell anímic i a més ens permetria almenys igualar l’average, que no l’hem perdut contra ningú encara i és un detall que a final de temporada pot marcar la diferència," va afegir el tècnic, que va definir el rival com un equip "amb grans individualitats i una plantilla per ascendir, que té la necessitat de guanyar i que setmana a setmana canviarà molt amb el nou entrenador".

Tanmateix, va remarcar que "hem d’intentar aprofitar la seua necessitat de guanyar i que la seua ratxa a casa no és la millor (encadena cinc partits sense guanyar com a local) per portar-nos els tres punts", després de què el conjunt vallesà ganes el duel de la primera volta en el Camp d’Esports per 0-1.

A més, el tècnic va coincidir en l’anàlisi amb el director esportiu Raúl Fuster i va considerar que, amb els nous fitxatges, "la plantilla està més equilibrada" i també va declarar que "es dramatitza en excés una situació que no és ni de bon tros dramàtica". "Entenc la crítica i que segurament la gent no ha rebut el que es mereix en els partits de casa però hi som a un punt del play off i jo sempre he parlat sobre que hem de normalitzar les situacions i entenc que serà molt més fàcil tirar els objectius endavant si tots remem cap a la mateixa direcció i tenim el suport de l’afició", va concloure.