Raúl Fuster: "Se puede ser crítico pero no todo está mal, queremos que la gente sume"

El director deportivo del Lleida CF, Raúl Fuster, compareció este mediodía ante los medios de comunicación para hacer un balance del mercado de invierno del club, en el que ha habido seis altas y seis bajas, para que "nos quede una plantilla más compensada y con más variedad en la zona ofensiva, que creo que es lo que nos hacía falta". No obstante, aprovechó su declaración para "lanzar un mensaje de optimismo, porque parece que todo está muy mal y somos todos malísimos, pero no es así". "Se puede ser crítico y la gente debe criticar, pero solo pido que todos sumemos un poco, porque cuando todo va bien no hace falta animar tanto, pero cuando la cosa va peor sí que necesitamos a la gente", añadió.

"Me gustaría que nos diéramos cariño entre todos, porque todos queremos al Lleida y creo que ya tenemos suficientes palos en las ruedas de los que no quieren al club como para que los que sí lo queremos no nos apoyemos. El mensaje no es que no queramos que nos critiquen, la gente debe hacerlo con respeto. El mensaje es que queremos que la gente sume, porque el objetivo de todo el mundo es que el Lleida esté en una categoría superior", continuó el alicantino, que también rememoró su época como futbolista en el club: "Aquí nos hemos metido en play off sin depender de nosotros y se celebró mucho. Creo que tenemos que volver a eso, a disfrutar de lo bueno que nos pase", apuntó.

En esa línea, admitió que "la situación es mejorable y queremos ganar más, pero no tenemos que olvidad de donde venimos y que se están haciendo las cosas bien, construyendo los cimientos para que el Lleida regrese donde debe estar". "Lo que ahora parece negro, al final de temporada puede ser blanco. Jugar en el Lleida tiene una exigencia, porque hay que ganar, pero todos estamos trabajando para conseguir meternos en play off o ganar la Liga. Cada uno debe remar para conseguir el objetivo y todos estamos implicados para sacarlo adelante. Si al final no es así y fracasamos, ya valorarán si nuestro trabajo ha sido bueno o no", añadió.

Sobre el mercado de fichajes, Fuster detalló que "Parra, Estacio y Juanan han salido porque entendimos que no dieron el rendimiento que esperábamos", mientras que Fuentes, Yeray y Musa Isah "salieron a petición de los futbolistas, porque entendían que fuera podían tener unos minutos que aquí no podíamos ofrecerles". En cuanto a las incorporaciones, destacó que "Dylan Iglesias y Efe nos ofrecen la posibilidad de tener a dos extremos más específicos, Joaquín y Unax del Cura nos dan cosas diferentes en la mediapunta y De Cea cubre la necesidad de tener tres porteros, porque por desgracia hoy en día la base no nos da para tener a alguien en el primer equipo".

En líneas generales, Fuster contó que la apuesta fue reforzar la parcela ofensiva ya que la defensa "se consideró cubierta con la recuperación de Neyder Lozano", aunque sí que lamentó la lesión de larga duración de Sergio Buenacasa, otro de los fichajes de invierno, y la búsqueda infructuosa de un perfil similar.

"Hasta el último momento se barajaron diferentes opciones para fichar un delantero pero fue imposible, unos porque no les dejaban salir de sus clubes, otros que pedían demasiado dinero e incluso han sonado otros con los que ni he contactado", admitió un Fuster que también reconoció que "tenemos una ficha libre y estaremos atentos a si aparece algo para firmar a un delantero, porque solo tenemos a Naranjo como nueve referencia. Es difícil con el mercado cerrado y las otras posiciones las tenemos dobladas, pero no nos cerramos puertas".

Por último, el director deportivo también se mostró "muy contento" con el trabajo del entrenador, Marc Garcia. "Es un tío muy trabajador, que se ha identificado mucho con el club y estoy encantado de trabajar con él", sentenció Fuster, que deseó que "se merece que en las últimas 13 jornadas nos vaya bien y ojalá tenga un largo recorrido aquí en Lleida, porque estoy seguro de que tendrá un gran futuro".