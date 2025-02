Raúl Fuster: "És pot ser crític però no tot està malament, demano que la gent sumi"

El director esportiu del Lleida CF, Raúl Fuster, ha comparegut aquest migdia davant dels mitjans de comunicació per fer un balanç del mercat d’hivern del club, en el qual hi ha hagut sis altes i sis baixes, perquè "ens quedi una plantilla més compensada i amb més varietat a la zona ofensiva, que crec que és el que ens feia falta". No obstant, ha aprofitat la seua declaració per "llançar un missatge d’optimisme, perquè sembla que tot està molt malament i som tots dolentíssims, però no és així". "Es pot ser crític i la gent ha de criticar, però només demano que tots sumem una mica, perquè quan tot va bé no fa falta animar tant, però quan la cosa va pitjor sí que necessitem la gent", ha afegit.

"M’agradaria que ens donéssim afecte entre tots, perquè tots estimem al Lleida i crec que ja tenim prou pals a les rodes dels que no estimen el club com perquè els que sí que l'estimem no ens recolzem. El missatge no és que no vulguem que ens critiquin, la gent ho ha de fer amb respecte. El missatge és que volem que la gent sumi, perquè l’objectiu de tothom és que el Lleida estigui en una categoria superior", ha continuat l’alacantí, que també ha rememorat la seua època com a futbolista en el club: "Aquí ens hem ficat en play off sense dependre de nosaltres i es va celebrar molt. Crec que hem de tornar a això, a disfrutar del bo que ens passi", ha apuntat.

En aquesta línia, ha admès que "la situació és millorable i volem guanyar més, però no hem d'oblidar d’on venim i que s’estan fent les coses bé, construint els fonaments perquè el Lleida torni on ha de ser". "El que ara sembla negre, al final de temporada pot ser blanc. Jugar al Lleida té una exigència, perquè cal guanyar, però tots estem treballant per aconseguir posar-nos en play off o guanyar la Lliga. Cadascú ha de remar per aconseguir l’objectiu i tots estem implicats per tirar-lo endavant. Si al final no és així i fracassem, ja valoraran si la nostra feina ha estat bona o no", ha afegit.

Sobre el mercat de fitxatges, Fuster ha detallat que "Parra, Estacio i Juanan han sortit perquè vam entendre que no van donar el rendiment que esperàvem", mentre que Fuentes, Yeray i Musa Isah "van sortir a petició dels futbolistes, perquè entenien que fora podien tenir uns minuts que aquí no podíem oferir-los". Quant a les incorporacions, ha destacat que "Dylan Iglesias i Efe ens ofereixen la possibilitat de tenir dos extrems més específics, Joaquín i Unax del Cura ens donen coses diferents en la mitjapunta i De Cea cobreix la necessitat de tenir tres porters, perquè per desgràcia avui dia la base no ens dona per tenir algú al primer equip."

En línies generals, Fuster ha explicat que l’aposta va ser reforçar la parcel·la ofensiva ja que la defensa "es va considerar coberta amb la recuperació de Neyder Lozano", encara que sí que ha lamentat la lesió de llarga durada de Sergio Buenacasa, un altre dels fitxatges d’hivern, i la recerca infructuosa d’un perfil similar.

"Fins a l’últim moment es van estudiar diferents opcions per fitxar un davanter però va ser impossible, uns perquè no els deixaven sortir dels seus clubs, altres que demanaven massa diners i fins i tot han sonat altres amb els quals ni he contactat", ha admès un Fuster que també va reconèixer que "tenim una fitxa lliure i estarem atents a si apareix alguna cosa per firmar un davanter, perquè només tenim a Naranjo com nou referència. És difícil amb el mercat tancat i les altres posicions les tenim doblegades, però no ens tanquem portes".

Finalment, el director esportiu també es va mostrar "molt content" amb el treball de l’entrenador, Marc Garcia. "És un paio molt treballador, que s’ha identificat molt amb el club i estic encantat de treballar amb ell," va sentenciar Fuster, que va desitjar que "es mereix que en les últimes 13 jornades ens vagi bé i tant de bo tingui un llarg recorregut aquí a Lleida, perquè estic segur que tindrà un gran futur".