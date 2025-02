Rivera diu que Piqué no va demanar comissió per la Supercopa a l'Aràbia

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’exdirector de Màrqueting de la Federació Espanyola de Futbol Rubén Rivera va assegurar ahir, davant de la jutge que investiga presumptes irregularitats en la gestió per portar la Supercopa a l’Aràbia Saudita, que Kosmos –empresa de Gerard Piqué– no va demanar cap comissió a la Federació per aquesta operació i que el pagament el va assumir una empresa pública saudita i no l’organisme. Així es va pronunciar Rivera en la seua declaració com a testimoni davant del Jutjat de Primera Instància i Instrucció Número 4 de Majadahonda en el marc de la causa en la qual figuren com a investigats els expresidents de la RFEF Luis Rubiales i Pedro Rocha, i Gerard Piqué, entre d’altres.Rivera, que en aquesta causa és testimoni però a l’Audiència Nacional s’enfronta a una petició d’un any i sis mesos de presó per les presumptes coaccions a Jenni Hermoso, va incidir que va ser l’empresa pública saudita SELA la que va pagar la comissió. Ahir també va declarar com a testimoni Ángel Álvarez, exdirector financer de la RFEF, que va manifestar que es va assabentar del contracte quan el pacte ja estava a punt de tancar-se, a més que no ho va veure fins que ho van demanar els auditors del CSD i que va emetre la factura sense haver vist el contracte, una cosa que “no era normal”.