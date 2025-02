Triple or de Lleida a Boí

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una setmana després d’acollir la quarta cita de la Copa del Món d’esquí de muntanya, que per segon any consecutiu recalava a Boí Taüll, l’alta competició va tornar ahir a l’estació de l’Alta Ribagorça amb la disputa del Campionat d’Espanya de la disciplina, en la seua modalitat esprint. Com s’esperava, els esquiadors lleidatans van ser protagonistes a l’aconseguir cinc medalles, tres de les quals d’or, a més d’una plata i un bronze.

Marc Ràdua, un fix a la Copa del Món sènior i que prepara el seu assalt al Mundial, es va penjar la medalla d’or en la categoria sènior, convertint-se en campió d’Espanya. L’esquiador de la Pobla de Segur va parar el rellotge en 3:28.41 a la final, superant el barceloní Ot Ferrer, que el gener passat es va penjar el bronze a la Copa del Món de Shahdag (Azerbaidjan). Va completar el podi el gironí Biel Pujol. Ràdua, pertanyent al Club d’Esquí la Pobla de Segur, va repetir títol estatal en la categoria sub-23 juntament amb els mateixos rivals.

L’Estatal es tancarà avui amb la disputa dels relleus mixtos, en els quals Lleida aspira a més medalles

En la categoria U20 femenina no hi va haver sorpreses i la gran favorita, Laia Sellés, de Lles de Cerdanya, es va penjar la medalla d’or, al davant de la també lleidatana Aina Garreta, de la Pobla de Segur, completant el podi la gironina Erola Rocías. En U20 masculina la primera posició va ser per a Julià Pujol, seguit d’Aaron Álvarez, plata, i Gonzalo Casares, bronze.

Pel que fa a la categoria U18, Pau Baqué, de Bellver de Cerdanya, es va penjar la medalla de bronze i en dones, unes altres dos lleidatanes es van quedar molt a prop de pujar al podi. Mariona Rovira, de Talló, i Mariona Flores, de la Pobla, van ser quarta i cinquena, respectivament.

Per la seua part, Maria Baqué, de Bellver, també va ser or en U14, malgrat que era l’única competidora.

Salarich tanca la Copa d’Europa de Baqueira-Beret amb un sisè lloc

El barceloní Quim Salarich va tornar a brillar en la segona i última jornada de la Copa d’Europa de Baqueira-Beret, després de completar una nova remuntada a la segona mànega per acabar en una més que meritòria sisena posició final. L’esquiador de Vic va firmar en la primera baixada de l’eslàlom un crono de 58.77, a 2.23 segons del que ha estat un dels grans dominadors d’aquestes jornades, el noruec Oskar Andreas Sandvik, situant-se dinovè. A la segona mànega, la situació oferia una finestra a l’esperança, ja que molts corredors abans que ell van sortir de la pista i era una oportunitat d’or per millorar posicions. Va volar sobre els esquís amb una línia molt sòlida, sobretot en el primer i tercer sector, firmant el primer temps provisional en meta i tornant a seure al Hot Seat reservat als tres primers classificats. L’austríac Simon Rueland va ser el primer a prendre-li aquesta posició de privilegi, però faltaven la resta de favorits per decidir qui conqueriria la victòria.El guanyador de la carrera va ser finalment Oscar Andreas Sandvik amb un temps total de 1:56.15, al davant dels austríacs Oscar Heine, que es va quedar a 1.43, i Simon Rueland, tercer a 1.53. Salarich va culminar a 2.14 acabant sisè i remuntant un total de dotze posicions respecte a la primera mànega, un resultat que li permetrà disposar, a partir de la pròxima cursa, d’un dorsal entre el 20 i el 25, que li suposarà una pista en molt millors condicions que les que ha pogut tenir durant aquestes jornades. Després de la carrera es trobava feliç i va reconèixer que “tenia un objectiu clar, volia ser entre els primers. Sabia que el podi era molt complicat amb el dorsal que sortia, el 39, però esquiant al meu nivell podia estar al davant. El podi hauria estat la cirereta però crec que és positiu acabar sisè”.Per la seua part, l’exesquiador del CAEI Aingeru Garay va acabar al lloc número trenta-quatre, mentre que el barceloní Tomàs Barata, del CEVA, i l’asturià Jonás Sánchez, del Copos, tots dos clubs de la Val d’Aran, no van poder acabar la primera mànega de la competició.