El Barris Nord anhela una gesta

Publicat per Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barris Nord viurà aquest migdia (12.30) la lluita de David contra Goliat, el duel entre un Hiopos Lleida nouvingut a l’ACB que anhela mantenir-se en la categoria contra un Madrid vigent campió i líder, amb un pressupost deu vegades més elevat que el dels lleidatans. I com s’acostuma a dir en aquestes ocasions, el conjunt de Gerard Encuentra té molt a guanyar avui –recuperar sensacions i, qui sap, una victòria que l’atansi al seu objectiu– i molt poc a perdre.

Les apostes estan clarament decantades del costat dels blancs, que arriben a més ferits per les dos entrepussades europees d’aquesta setmana, però de vegades la realitat pot ser molt diferent. Només n’hi ha prou de mirar enrere i remuntar-se a l’anterior etapa lleidatana a l’ACB, amb aquell Caprabo Lleida que va ser capaç de guanyar tres vegades seguides el Madrid a casa. En l’històric d’enfrontaments ACB entre lleidatans i madridistes, els blancs només han sortit victoriosos en una de les quatre visites oficials al Barris Nord, just la campanya del descens i de forma clara, 54-85. Les tres anteriors van caure del costat del Lleida i amb marcadors sempre molt voluminosos.

A la 2001-2002, el desaparegut Caprabo Lleida va arrossegar al Madrid de Sergio Scariolo per 84-65 per certificar la seua classificació per al play-off pel títol, convertint-se així en el primer equip debutant a aconseguir-ho en tota la història de la competició. A la campanya següent, l’equip d’Edu Torres va tornar a passar per sobre (85-69) del llavors conjunt dirigit per Javier Imbroda que, a més, es quedava fora del play-off per primera vegada en la seua història. En la tercera visita, amb l’argentí Julio Lamas a la banqueta, va tornar a caure al Barris Nord, aquesta vegada per 85-73, en el que era el primer triomf dels lleidatans la campanya 2003-2004 després de començar amb tres derrotes.

Els dos arriben a aquest duel amb la necessitat de canviar la dinàmica, l’Hiopos després d’encadenar tres derrotes, l’última a Bilbao molt dura, i el Madrid per recuperar la confiança després de tres derrotes seguides a l’Eurolliga i arribar amb bones sensacions a la Copa del Rei, malgrat que en Lliga acumulen set triomfs seguits. Gerard Encuentra va reconèixer que sobre el paper els blancs “són millors”, però va avisar que si equips com el Corunya o el Bilbao han estat capaços de vèncer-los, per què no pot passar el mateix al Barris Nord, que presentarà avui un ple absolut per tercera vegada aquesta temporada després d’esgotar-se el miler d’entrades que hi havia a la venda ja fa una setmana.

Però per a això el tècnic va posar èmfasi en les coses que ha de fer millor l’equip. “Intentar tancar bé el rebot, no tenir pèrdues no forçades i no regalar tirs lliures, aspectes que ens penalitzen”, va assenyalar. També va incidir que “cal estar molt bé a nivell d’energia, lluita i ambició”.

L’Hiopos tindrà un representant a la Copa del Rei de Las Palmas. Serà Hèlix, que ahir es va classificar per a la final del concurs de mascotes a l’imposar-se a Aker, del Baskonia, per 55% de vots a 45%. S’enfrontarà a Llumet, del Manresa, que va guanyar D-Moni, del Joventut.

Chus Mateo avisa que “l’Hiopos s’encoratja a casa”

L’entrenador del Reial Madrid, Chus Mateo, va elogiar ahir l’Hiopos Lleida, del qual va dir “s’encoratja a casa”, en una pista en què “no tothom està sent capaç de jugar contra la pressió”. Mateo va subratllar que el Barris Nord és una pista que “dona molta energia al seu equip” i on “aconsegueixen uns màxims de recuperacions, percentatges i rebots ofensius que els dona més possessions. És un camp on no és fàcil guanyar. Hem de ser cautelosos”, va assenyalar el tècnic blanc.

El Breogán tomba l’Unicaja i derrota del Corunya

Cara i creu per als rivals de l’Hiopos Lleida en la lluita per la permanència. Mentre el Breogán va fer un pas important guanyant tot un Unicaja (81-79), que li suposa la vuitena victòria del curs –dos més que els lleidatans–, Corunya i Bilbao van caure derrotats. Els gallecs van estar a prop de guanyar a Badalona, però van acabar cedint en la pròrroga per 107-104, mentre que els bascos van caure a Manresa per 89-74. En l’altre partit, el Tenerife va vèncer 77-78 a la pista del Múrcia.