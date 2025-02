L'AEM rescata un punt

L’AEM va rescatar ahir un punt en el temps d’afegit a casa de l’Atlètic de Madrid B (1-1) en un partit igualat, que semblava encaminat a l’empat i en el qual cap dels dos equips no va ser dominador, però que s’havia decantat a favor de les matalasseres amb un penal que va convertir Reyes Moreno al 81.

Tanmateix, un gol inversemblant de Noe Fernández en una falta directa des del centre del camp després de l’error garrafal de la portera va restablir la igualada perquè l’AEM culminés el retorn a la realitat després de l’històric partit davant del Barça amb un empat treballat, sofert i que ho deixa tot igual, ja que manté les de Rubén López sisenes amb cinc punts de marge sobre Osasuna i Albacete, els seus perseguidors més pròxims per al play-off, que també van empatar.

Donant continuïtat a l’onze que el cap de setmana passat va superar el Reial Madrid B (3-1), el conjunt lleidatà va sortir al partit intens en els duels, davant d’un Atlètic B que replicava l’estil directe aemista i provava de plantar-se ràpidament a l’àrea de l’AEM. Tanmateix, cap dels equips no aconseguia inquietar la defensa rival, que a tots dos costats del camp estava molt atenta i expeditiva.

La més incisiva de les lleidatanes era Marta Gestera, que va aconseguir plantar-se en zones de perill despenjar-se a les bandes des de la punta d’atac, però mai no va trobar cap companya perquè definís arribant des de la zona de mitjapuntes (formada per Evelyn, Marina i Abril), en la qual Rubén López va introduir canvis de posició des de molt aviat i fins i tot va substituir Marina al 33 donant entrada a Marilén en lloc seu. Just després del canvi, Noe Fernández va posar per primera vegada a prova De Isidro amb un xut llunyà tímid. El partit semblava encaminat a anar-se’n amb 0-0 al descans, però en l’última jugada de la primera meitat el filial matalasser va tenir una ocasió claríssima per avançar-se, en una centrada d’Emma Moreno, la més activa de l’atac local, que Reyes va rematar a la frontal de l’àrea petita. El gol semblava inevitable, però Laura Martí va treure una mà miraculosa a contrapeu per mantenir l’empat.

A la sortida del descans, va ser el conjunt lleidatà el que va estar a punt de decantar la balança. De fet, va marcar, però el gol de Noe Fernández va ser anul·lat per un fora de joc de Gestera en la combinació prèvia amb Evelyn, que va acabar amb un xut al cos de la portera i el posterior gol anul·lat de Noe. El conjunt madrileny va replicar al minut 56, amb una definició tímida de Reyes Moreno que Laura Martí va atrapar sense dificultat. Deu minuts després, l’AEM, que cada vegada avançava més línies a la recerca del gol, va tornar a vorejar el 0-1, en una falta des de camp propi que Vero Herrera va rematar a centímetres del pal de la portera.

El partit estava obert i qualsevol detall podia ser decisiu. Així va ser com una jugada individual de Celia va acabar en penal per una lleugera agafada després que s’internés en l’àrea sense que la defensa la pogués aturar. Reyes no va fallar al 81 i va anotar un 1-0 que va ser un cop dur, però no definitiu. Les lleidatanes es van bolcar encara més i, per una vegada, el constant afany va ser suficient per emportar-se el punt. Ja en el temps afegit, Noe Fernández va penjar a l’àrea una falta des de gairebé el cercle central, totes les jugadores lleidatanes van entrar a la rematada, es van creuar davant de la pilota però no la van tocar, la qual cosa va despistar De Isidro, que va veure com un enviament a priori senzill se li escorria entre les cames i suposava l’empat (1-1) amb un altre gol decisiu, ahir gairebé sense saber com, de la jugadora asturiana, màxima golejadora de les lleidatanes amb sis gols malgrat ser migcampista.

El tècnic de l’AEM, Rubén López, va mostrar certa resignació perquè “era un partit d’empat a zero, en el qual hem tingut una jugada aïllada i hem marcat un gol. El problema rau en el fet que no podem cometre els errors que hem comès, perquè no hem sabut compensar el mal que ens feien les extrems en zones interiors i d’allà ve el penal, en una jugada en què no podem permetre que ens arribin a l’àrea a partir d’una pilota llarga”.

Malgrat el mal sabor de boca, va assumir que “volíem guanyar, però per com s’ha donat el partit, el punt és molt important”. “Sabem que els partits a la segona volta són així, amb dos equips que ens juguem molt, molt igualats i som conscients que fora de casa costa molt treure punts”, va afegir el tècnic, que va dir que el camí a seguir és “defensar fort com hem fet durant gairebé tot el partit i aprofitar les poques ocasions que puguem tenir”.

Per la seua part, María del Mar Villarreal Loba va reconèixer que “el partit ha estat una mica apàtic, en què a la primera meitat hem jugat massa en llarg quan havíem de combinar una mica més”. No obstant, va destacar que “és un punt important, perquè seguim en el play-off. A més, la golejadora Noe Fernández va lamentar que “era un partit que teníem dominat i podíem haver guanyat perfectament si haguéssim sabut treure més profit de les opcions que teníem”.