La Cursa de la Dona de Lleida deixa de fer-se 10 anys després

Després de deu edicions, la Cursa de la Dona de Lleida deixa de celebrar-se i s’agafa una pausa, segons van anunciar ahir els organitzadors, el Club Go Go Go Runners, en un comunicat oficial fet públic a les xarxes socials. “Després de deu edicions inoblidables, plenes d’esforç, il·lusió i moments compartits, l’organització ha decidit fer una pausa i prendre’s un respir. Per aquesta raó, aquest any no se celebrarà la cursa”, va explicar en el seu comunicat l’organització de la prova, que l’any passat va batre el seu rècord de participació, amb 2.300 atletes.

El comunicat afegeix que “aquesta decisió no ha estat fàcil, però creiem que és necessària per tornar amb més força i energia renovada en el futur. Volem agrair de tot cor a participants, voluntaris, col·laboradors i patrocinadors formar part d’aquesta gran experiència any rere any. Ens veiem aviat!”, concloïa.

Fonts de l’organització consultades per aquest diari no van donar detalls sobre els motius que els han portat a prendre aquesta decisió i es van remetre a una nota de premsa que tenen previst donar a conèixer avui dimarts.

Jackson Quiñónez, regidor d’Esports de la Paeria, entitat col·laboradora amb la Cursa de la Dona, va explicar que “ens ha sorprès la notícia”, que va conèixer també a través del comunicat fet públic per Go Go Go Runners a les seues xarxes socials.

Quiñónez va explicar que “a finals de l’any 2024 passat vam contactar amb totes les entitats i clubs que organitzen carreres a Lleida i des d’aquest club ens van confirmar que mantenien la cursa al calendari”.

El regidor d’Esports va recordar que, al llarg de l’any, “a Lleida s’organitzen onze carreres, per la qual cosa és important saber amb temps si els organitzadors les mantenen al calendari, perquè hem de mantenir reunions prèvies amb Protecció Civil i els diferents departaments municipals implicats”. Va destacar que “la Paeria som pàrtners d’aquesta carrera que, a més, és la primera de les onze que s’organitzen”. La Cursa de la Dona s’ha mostrat sempre solidària amb la lluita contra el càncer, col·laborant amb la beca Marta Santamaria.