Goodwin no continuarà a l'Hiopos Lleida

Publicat per Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Chevez Goodwin no continuarà en la disciplina de l’Hiopos Lleida. El club tenia l’opció de tallar-lo abans de la disputa de la Copa del Rei, previ pagament d’una indemnització ja pactada, i finalment ha decidit acollir-se a aquesta clàusula atesa la poca aportació que ha tingut el pivot nord-americà en aquests dos mesos que ha estat a l’equip.

Va arribar a començaments de desembre procedent de la Lliga de Taiwan, encara a anteriorment havia militat en l’Aris de Salònica grec i al Rostock Seawolves alemany. En aquest període de temps no ha aconseguit cobrir les carències que tenia l’equip de Gerard Encuentra en el seu joc interior, i la seua presència en els partits ha anat decaient fins al punt que aquest diumenge passat va ser el jugador descartat davant del Reial Madrid.

Anteriorment ja s’havia quedat sense jugar ni un sol segon davant de Gran Canària i Baskonia, malgrat entrar en la convocatòria.

En total ha participat en set partits, amb unes mitjanes de 6 punts (un 45% d’efectivitat en el tir de 2 punts), 3,6 rebots i 4,3 de valoració en els poc més de 12 minuts que ha disputat per encontre.

La marxa de Chevez Goodwin, que es farà oficial ben aviat, és la tercera rescissió que fa l’Hiopos en el que va de temporada, després de les de Dee Bost i Derek Cooke, que va causar baixa precisament arran de la seua arribada. La direcció esportiva continua sondejant el mercat a la recerca del 5 que aporti intimidació i rebot defensiu, dos aspectes en què fluixeja l’equip des de principi de temporada i que no li permet fer el seu joc de transició. De moment totes les alternatives han fallat, o perquè econòmicament queden fora de l’abast del club o perquè no reunien les qualitats que busca Encuentra.

Madsen, Muric, Van der Vuurst i Bozic, a les finestres FIBA

Quatre jugadors de l’Hiopos Lleida, Keye van der Vuurst, Edo Muric, Alex Madsen i Luka Bozic, han estat convocats per les seues respectives seleccions per prendre part en una nova finestra FIBA, que es disputarà el 21 i 24 de febrer. Muric serà l’únic dels quatre que jugarà els dos partits com a visitant, ambdós a Riga davant d’Ucraïna i Israel, que no poden fer-ho al seu territori pel conflicte bèl·lic. Van der Vuurst jugarà amb els Països Baixos davant de la Gran Bretanya i Grècia, Bozic ho farà amb Croàcia contra França i Xipre, i Madsen amb Finlàndia contra Sèrbia i Dinamarca. Falta per saber si Villar i Paulí repetiran amb Espanya.