L'Espanyol denuncia que Mapi León li va tocar els genitals a Caracas

L’RCD Espanyol “condemna” els suposats tocaments de la blaugrana Mapi León als genitals de Daniela Caracas durant el derbi de diumenge després d’un forcejament, una cosa que consideren que “vulnera la intimitat” de la seua jugadora, a qui ofereixen els serveis jurídics del club. “Es tracta d’una acció que considerem inacceptable i que no ha de passar desapercebuda”, va assegurar l’Espanyol en un comunicat.

En un moment del partit, Mapi León, després d’un forcejament i cops amb la blanc-i-blava Daniela Caracas, va realitzar un “gest que vulnera la intimitat” de la jugadora espanyolista. “Si bé Caracas, en el moment, no va poder reaccionar a causa de l’impacte que li va causar la situació, posteriorment a l’assimilar el que havia succeït va prendre consciència de la gravetat del gest, però va optar per no reaccionar iradament per evitar una sanció disciplinària i perjudicar l’equip”, va explicar l’entitat. “Al succeït al terreny de joc se suma la lamentable reacció en xarxes socials, on la nostra jugadora ha estat objecte d’insults per part de centenars de perfils”, afegia.

Mapi León va negar en un altre comunicat que fes cap tocament a l’espanyolista

Per la seua part, Mapi León va fer un altre comunicat afirma que «en cap moment vaig vulnerar, ni vaig tenir intenció de vulnerar, la intimitat de la meua companya de professió Daniela Caracas. En les imatges s’aprecia que és una situació del joc en el qual ella em xoca intencionadament i jo li toco la cama dient-li com a reacció a l’esmentada topada “què et passa”. No hi ha cap tocament de zona íntima ni molt menys intenció d’això». Mapi León afirma també que “condemno l’assetjament que segons sembla ve patint Daniela en xarxes socials, que no té res a veure amb mi”.