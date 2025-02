El porter Xavi Bosch, de l'Alpicat, a un pas del Llista

Publicat per Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El porter lleidatà Xavi Bosch, de l’HC Alpicat, està a un pas de convertir-se en el nou jugador del Pons Lleida per a les dos pròximes temporades. Fa dies que el club llistat negocia amb el porter de Juneda, una de les grans sensacions aquesta temporada en l’OK Lliga i un dels principals artífexs de la bona campanya que està fent l’Alpicat en la seua estrena a la categoria.

Bosch, que va tornar l’estiu passat a l’Alpicat després de dos campanyes a l’Igualada, on va alternar la porteria del filial d’OK Lliga Plata amb la del primer equip, amb el qual va participar en el títol de la Europe Cup conquerit pels de l’Anoia l’any passat, era el gran objectiu d’Edu Amat després de confirmar-se la marxa de Martí Zapater al Noia Freixenet.

El jugador lleidatà de l’Alpicat té una bona oferta del conjunt alacantí per un any

Aquests moviments a la porteria es van originar una vegada Martí Serra va anunciar oficialment la seua sortida del Liceo per recalar al Calafell, cosa que va fer que els corunyesos tanquessin la incorporació de Blai Roca, del Noia, i aquest es fixés en Zapater per cobrir la vacant. Les negociacions estan molt avançades i la vinculació de Bosch, que també té una suculenta oferta de l’Alcoi, seria per les dos pròximes temporades, compartint la porteria durant la primera amb el granadí Javi Sánchez, un dels dos llistats que tenen contracte en vigor per a la pròxima campanya amb Sebas Moncusí.

El Llista també està negociant la renovació de la resta d’integrants de la plantilla, inclosos Nico Ojeda i Nuno Paiva, que han rebut diverses ofertes d’equips de l’OK Lliga. Quant a Fran Torres, el Pons Lleida negociarà amb el Liceo ampliar la cessió una campanya més.

D’altra banda, l’HC Alpicat podria quedar-se sense un altre dels seus puntals, en aquest cas el també lleidatà Iago Vázquez. El jugador de Bell-lloc ha rebut una suculenta oferta econòmica de l’Alcoi i pràcticament té decidit canviar d’aires.