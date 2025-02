Tomé diu que no va convocar Jenni “per temes esportius”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La seleccionadora femenina de futbol, Montse Tomé, va assegurar ahir en el judici que se celebra contra Luis Rubiales pel petó que li va fer a Jenni Hermoso que si no va convocar la jugadora després d’aquest incident va ser per “temes esportius” i per la “pressió mediàtica” a què aquesta es va veure sotmesa. “No va ser un càstig”, va aclarir Tomé, que va sostenir en la seua declaració com a testimoni que, des del seu punt de vista, Hermoso no estava “esportivament en les condicions per exercir” en els partits posteriors al Mundial, en què va ser elegida com a segona millor jugadora. “En aquell moment, Jenni no havia tingut prou entrenament amb el seu equip. Havia participat o havia tingut dos partits en què l’actuació de Jenni havia estat de 3 i 7 minuts”, va incidir Tomé, que també va assumir que l’equip estava “vivint una situació, i ella en concret, molt desagradable i la pressió mediàtica” li va fer “prendre la decisió com a seleccionadora” de no convocar-la. “Hi havia altres jugadores en millors condicions per defensar la selecció”, va insistir. La fiscal Marta Durántez la va instar a aclarir si les raons van ser esportives o anímiques. “Home, és que influeix tot en el rendiment esportiu”, va contestar Tomé. La seleccionadora també va revelar com va viure els moments posteriors al petó que Rubiales va fer a Hermoso en la recollida de medalles. “Jo no sabia l’abast de la situació, no ho vaig viure en primera persona ni vaig estar en una conversa sobre aquest tema. El petó no el vaig presenciar i, bé, no parlo amb Jenni”, va assenyalar. A més va assegurar que Jorge Vilda va ser qui li va dir que havia d’anar a l’assemblea on Rubiales no va dimitir després del petó. “El Jorge m’ho va dir. No sabia per què hi havia d’anar. Mai hi havia anat abans”, va assegurar. Precisament, Vilda, exseleccionador femení, és un dels quatre acusats que declararan avui davant del jutge. Els altres tres són l’expresident de l’RFEF, Luis Rubiales, que s’enfronta a una petició de 2 anys i 6 mesos de presó pel petó i les presumptes pressions a la jugadora i el seu entorn, l’exdirector de Màrqueting de l’RFEF Rubén Rivera, el que va ser director de la selecció masculina Albert Luque i el mateix Vilda. Aquests tres afronten una petició d’1 any i 6 mesos de presó per les presumptes pressions.

En un altre ordre de coses, Tomé oferirà demà (12.00) la llista de convocades per als partits de la fase de grups de la Lliga de Nacions des del Col·legi Ausiàs March de Paiporta (València), una de les localitats més afectades per la dana.