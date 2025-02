Sense encert a Igualada

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La falta d’encert davant del gol i una mala posada en escena van condemnar ahir el Pons Lleida a Igualada, on va encaixar una derrota (3-0) que li fa perdre una nova posició a la classificació de l’OK Lliga. Després d’haver deixat encarrilada el cap de setmana passat la classificació per a la Final Four de la WSE Cup, amb la victòria per 3-8 a la pista del La Vendéenne, l’equip lleidatà va tornar ahir a la mala dinàmica en la competició domèstica, en la qual ha perdut quatre dels cinc últims enfrontaments –si bé dos han estat davant de Barça i Liceo– i, per segona vegada en els tres últims encontres, un equip que s’ha caracteritzat per la seua facilitat per marcar gols es va quedar sense anotar. Va fallar els dos llançaments directes de què va disposar i això, en hoquei, suposa donar massa avantatge al rival.

El Pons Lleida va firmar una horrorosa posada en escena. El pla de partit passava per impedir que l’Igualada s’avancés en el marcador i aquest objectiu va quedar fet miques als quatre minuts i, al 7, els d’Edu Amat ja perdien per 2-0. Això, en una pista tan complicada com la de l’Igualada, era una ferida massa profunda. De fet, el duel va quedar sentenciat a la primera part, ja que a falta de dos minuts per al descans el conjunt de l’Anoia va marcar el 3-0 al transformar un penal.

Després d’uns compassos inicials de tempteig, el primer cop de l’ Igualada ja va ser demolidor. Roger Bars va aprofitar un perfecte servei de Miguel Cañadillas per superar Javi Sánchez i posar l’1-0 en el marcador als quatre minuts. El Llista tenia molts problemes per arribar amb claredat a la porteria local, mentre que l’Igualada no tenia tanta arribada però es mostrava sempre perillós. En el minut 6 van tenir dos bones oportunitats per marcar Nuno Paiva i, a la següent acció, Nico Ojeda. Però ja semblava clar que el gol, ahir, seria car per als lleidatans. En canvi, en el minut 7 l’equip local es va tornar a mostrar letal i Marc Carol posava el 2-0 en el marcador.

Amb aquest avantatge l’Igualada ja no va córrer riscos, va deixar que el temps anés passant a favor seu i continuava mostrant-se perillós en les seues aproximacions a la porteria de Javi Sánchez. Darío Giménez va tenir una bona oportunitat en el minut 9, amb una gran rematada a la mitjana volta, però el porter local, que va firmar una excel·lent actuació, va poder impedir el gol.

El Pons Lleida tenia cert domini del joc, en part perquè l’Igualada l’hi permetia, mentre les seues ocasions continuaven sense trobar premi, com una bona rematada de Miguélez en el minut 12. En canvi, l’Igualada, amb menys, generava més. Roger Bars va estavellar la bola al travesser en el minut 13 i, un més tard, Sebas Moncusí veia com li anul·laven un gol per un rigorosa falta prèvia.

Nico Ojeda hauria pogut retallar distàncies en el minut 16, després que Cañadillas veiés una targeta blava, però el seu llançament va sortir fora. Les accions de perill del Llista seguien sense encert, com les rematades de Nuno Paiva (18’), Tombita Torres (19’) i Jordi Badia (22’). I la sentència per als lleidatans va arribar en el minut 23, amb un penal assenyalat a Badia per fer caure Fernández. Roger Bars no va fallar i amb 3-0 els equips es van retirar als vestidors. A la segona part el Llista va sortir millor, però la diferència en el marcador era excessiva davant d’un Igualada que sap jugar a la perfecció en aquesta situació. Una doble blava, a Miguélez i a Edu Amat, va generar un llançament de Bars que va aturar Javi Sánchez i una inferioritat de quatre minuts que el Llista va poder salvar. En el minut 41 Darío va fallar un llançament per la dsena falta de l’Igualada, malgastant així l’última oportunitat de ficar-se en el partit.

L’entrenador del Pons Lleida, Edu Amat, no estava gens satisfet del matx i va considerar que els va condemnar la falta d’encert i la mala sortida a la pista. “No hem sortit bé al partit, sabíem que era molt important que no es posessin al davant en el marcador, ho han aconseguit i han pogut fer el seu joc d’hoquei control, obrir la pista, que no passés res i els ha sortit bé”.

Va afegir que “crec que el penal al final de la primera part acaba de trencar el partit, perquè amb 2-0 hauríem estat capaços de sortir amb una altra cara a la segona part, encara que ho hem fet i sí, ens ha faltat eficàcia. Som un equip que aquest any està demostrant que té gol, però avui no han volgut entrar. També hi ha una part que nosaltres no l’hem treballat bé, el seu porter ha fet un gran partit, però nosaltres podríem haver fet una mica més. Al final ens en anem amb aquest 3-0 que penso que no reflecteix el que s’ha vist”.

Sobre no marcar per segona vegada en tres enfrontaments, va valorar que “hem fallat dos directes, hem fallat la superioritat i em passen pel cap certes accions en les quals hem acabat davant del porter i crec que amb la qualitat que tenim ho podíem haver fet millor”.

“Al final no han entrat per precipitació o per ansietat. Ho analitzarem, ho parlarem amb els jugadors i evidentment, si marcar gols és una cosa que sí que ens ha caracteritzat fins ara, ens ha de continuar caracteritzant”, va concloure.