Quants diners costa mantenir el Camp d'Esports?

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va presentar aquest divendres el nou conveni d’ús del Camp d’Esports que proposa al Lleida CF, amb una durada de quatre anys i amb l’obligació de compartir l’estadi. El club rebutja l’acord, es querellarà contra Larrosa i va fer una crida a protestar dilluns vinent davant del consistori.

Quant costa mantenir el Camp d'Esports? L’equip de govern municipal va convocar ahir la comissió informativa d’Acció i Innovació Social, en sessió extraordinària, per dijous vinent dia 20 a les 9.00 hores, amb l’ordre del dia de donar compte de la proposta del nou conveni d’ús del Camp d’Esports.

L’alcalde va recordar que el manteniment del Camp d’Esports suposa unes despeses anuals d’aproximadament uns 380.000 euros i que “si el club apel·la vol dir que assumeix les obligacions del conveni anterior. Si l’ajuntament deixa de posar un cèntim seria pitjor per al club. Si accepten el nou conveni només haurien d’ocupar-se de fer l’equip”.

La presentació del nou conveni

“Estic content perquè presento una proposta que garanteix que el Lleida CF pugui continuar utilitzant el Camp d’Esports.” Així va començar Fèlix Larrosa la roda de premsa per presentar un nou conveni que va anomenar d’“ús especial” de l’estadi amb una durada de quatre anys, “a cost zero per al club, ja que no haurà de pagar cap cànon, i amb el manteniment a càrrec de l’ajuntament. A més, el Lleida CF tindrà el dret d’explotació del servei de restauració, publicitat i taquilles”.

Segons l’alcalde, la voluntat de l’equip de govern és recuperar el control de les instal·lacions municipals. “Són públiques, no són privatives de ningú i necessiten inversions importants com plantegem en el Pla de Millora Urbana”. Una de les clàusules estableix que atorga “una especial intensitat d’ús” al Lleida CF, però “compatible amb la utilització per part d’altres usuaris o pel mateix ajuntament”

Per la seua part, Marc Torres, adjunt a la presidència del Lleida CF, va mostrar un rebuig total a la proposta. “Amb el que ha exposat l’alcalde, el Lleida desapareix. Amb el nostre projecte, el Lleida sobreviu”, va sentenciar en una roda de premsa posterior al Camp d’Esports.

