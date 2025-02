La Paeria ofereix al Lleida un conveni de quatre anys per seguir al Camp d'Esports

L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va presentar ahir el nou conveni d'ús del Camp d'Esports que proposa al Lleida CF, amb una durada de quatre anys i amb l'obligació de compartir l'estadi. El club rebutja l'acord, es querellarà contra Larrosa i va fer una crida a protestar dilluns vinent davant del consistori.

“Estic content perquè presento una proposta que garanteix que el Lleida CF pugui continuar utilitzant el Camp d’Esports.” Així va començar Fèlix Larrosa la roda de premsa per presentar un nou conveni que va anomenar d’“ús especial” de l’estadi amb una durada de quatre anys, “a cost zero per al club, ja que no haurà de pagar cap cànon, i amb el manteniment a càrrec de l’ajuntament. A més, el Lleida CF tindrà el dret d’explotació del servei de restauració, publicitat i taquilles”.

Segons l’alcalde, la voluntat de l’equip de govern és recuperar el control de les instal·lacions municipals. “Són públiques, no són privatives de ningú i necessiten inversions importants com plantegem en el Pla de Millora Urbana”. Una de les clàusules estableix que atorga “una especial intensitat d’ús” al Lleida CF, però “compatible amb la utilització per part d’altres usuaris o pel mateix ajuntament”.

L’alcalde va afegir que al nou document s’exigeix als clubs que responguin a les seues obligacions i compleixin amb els pagaments del dia a dia, però desapareix com a clàusula de rescissió l’estat en situació de deute amb les administracions públiques. En aquest sentit, Larrosa va dir que va intentar intercedir pel club davant d’Hisenda i Seguretat Social. “Em van dir que ja no tocava. Va ser un error que vaig cometre i l’assumeixo”, va admetre.

Per la seua part, Marc Torres, adjunt a la presidència del Lleida CF, va mostrar un rebuig total a la proposta. “Amb el que ha exposat l’alcalde, el Lleida desapareix. Amb el nostre projecte, el Lleida sobreviu”, va sentenciar en una roda de premsa posterior al Camp d’Esports.

A banda de considerar “una falta de respecte que els mitjans de comunicació coneguin el conveni abans que nosaltres (vegeu la pàgina 4)”, Torres va deixar clar també que “no acceptem les condicions, perquè la viabilitat d’un projecte passa per tenir actius i el Camp d’Esports n’és un, d’ús privat per al Lleida, però sabem que és patrimoni de la ciutat”.

“Realment creuen que algú posarà diners en un club que no sap on jugarà d’aquí a quatre anys o que en qualsevol moment l’ajuntament pot decidir que deixa de tenir l’autorització per jugar a l’estadi?”, es va preguntar Torres, convençut que “és la primera vegada en què hi ha un equip de govern en contra del Lleida de forma oberta i manifesta”, perquè “l’interès de Larrosa és que aquí hi hagi un equip que es deia Badalona Futur”.

En relació amb aquest tema, Torres va anar més enllà i va anunciar que “dilluns presentarem una querella per prevaricació i tràfic d’influències contra Fèlix Larrosa, Jackson Quiñónez, Xavier Batalla i Begoña Iglesias. Tenim documentació que acredita que la sortida de Batalla de l’Atlètic Lleida abans de ser cap de gabinet d’alcaldia és falsa i que va estar vinculat amb el club fins molt després”.

A més, Torres va instar que “l’afició es manifesti dilluns a les 9.00 a la plaça Paeria” davant del consistori. “Estem davant del moment més important de la història recent del club. La supervivència depèn de la reacció de la gent”, va concloure el directiu del Lleida.