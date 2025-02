Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El judici a l’expresident de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales pel petó no consentit a la futbolista Jennifer Hermoso i les posteriors coaccions a ella i la seua família, en les quals presumptament van participar l’exdirector de la selecció espanyola Albert Luque, l’exseleccionador femení Jorge Vilda i l’exresponsable de Màrqueting de la Federació Rubén Rivera, va quedar ahir vist per a sentència.

El magistrat José Manuel Fernández-Prieto va donar per finalitzada la vista oral, que va arrancar el passat 3 de febrer, i que s’ha prolongat al llarg de nou sessions en les quals han declarat, entre d’altres, el mateix Rubiales i Hermoso, que van centrar els seus al·legats en si hi va haver o no consentiment en el petó durant l’entrega de medalles després de la victòria en el Mundial Femení del 2023.

Tots els acusats van descartar ahir fer ús del seu dret a l’última paraula. “Doncs encara que sembli mentida, hem acabat”, va etzibar el jutge.

Per la seu de l’Audiència Nacional a San Fernando de Henares també han passat futbolistes com Laia Codina (Arsenal) i Misa Rodríguez (Reial Madrid), mentre que companyes d’Hermoso com les blaugranes Alèxia Putellas i Irene Paredes van declarar per videoconferència des de Barcelona.

En el judici, el magistrat ha escoltat com els acusats s’han desmarcat de les presumptes coaccions a Hermoso i el seu entorn. Vilda, Rivera i Luque s’enfronten a 1 any i 6 mesos de presó per aquestes pressions. Rubiales, per la seua part, afronta una petició de 2 anys i 6 mesos de presó, ja que al delicte de coaccions cal sumar el d’agressió sexual. Rubiales i la seua advocada, Olga Tubau, tanmateix, han afirmat que sí que hi va haver consentiment, que Hermoso va accedir a rebre “un petonet” del seu llavors president. La jugadora va declarar que no va sentir aquesta pregunta i que si l’hagués sentit tampoc li hauria donat el vistiplau. Van ser “mil·lèsimes de segon” en les quals no va tenir “capacitat de reaccionar” i es va sentir violentada i “poc respectada”, va afegir. En la sessió d’ahir, també es van exposar els informes finals de les defenses de Vilda, Rivera i Luque, que van negar les coaccions, asseverant que els encausats no van fer ús de la violència o la intimidació.

La jutge del cas Supercopa cita Piqué al març com a imputat

La jutge que investiga les presumptes irregularitats en el trasllat de la Supercopa d’Espanya a l’Aràbia Saudita ha citat l’exfutbolista del Barça i empresari Gerard Piqué perquè declari com a imputat el 14 de març.La titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció Número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo, va imputar Piqué el maig passat a l’apreciar indicis delictius en la comissió que va cobrar.Rodrigo va apuntar a l’acord firmat entre la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), durant l’època de Luis Rubiales, també imputat, i les autoritats saudites per a la celebració de la Supercopa en aquest país, recordant que Piqué era jugador del Barça, que participava en aquesta competició.