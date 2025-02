L'Atlètic Lleida treu un bon punt al camp del líder (0-0)

Publicat per Jordi Argilés Verificat per Creat: Actualitzat:

El partit ha començat amb una ocasió molt clara per Aitor que ha salvat Pau Torres quan ja es cantava el gol al Municipal de Reus. L'Atlètic Lleida ha reaccionat ràpidament i, al minut 8, Sule ha rebut una agafada dins l'àrea que l'àrbitre ha xiulat com a penal, Boris Garrós ha xutat centrat i Pepo l'ha aturat.

Tot i aquest cop anímic, els lleidatans han continuat atacant, però el ritme ha baixat fins al minut 35 quan ha tornat a apreixer el peu de Pau Torres per evitar el gol de Joan Torrents. El Reus s'ha fet el domini del partit en els últims minuts de la primera part.

En pocs minuts, Pol Benito i Alberto Benito han vist targeta groga per part dels locals i Wilber pel conjunt lleidatà. Finalment, ja arribats al minut 45, el Reus ha tingut l'arribada més clara on Pau Torres ha tornat a salvar als de Gabri gràcies a una mà arran de gespa després d'un gran xut de Xavi Jaime.

A la segona part ha continuat la dinàmica de la primera i el primer a avisar ha estat el Reus amb un xut de Xavi Jaime en una falta directa que s'ha estavellat al pal de la porteria de Pau Torres. L'Atlètic Lleida ha millorat i s'ha mostrat molt sòlid en defensa, els dos entrenadors buscaven refrescar el seu equip amb els canvis, però les ocasions clares no arribaven.

L'àrbitre ha començat a ensenyar moltes targetes grogues, a causa de la gran intensitat que es veia al camp on cada pilota es lluitava com l'última. Finalment, l'Atlètic Lleida ha sabut aguantar el resultat al camp del líder sense patir i treu un gran punt per continuar en zona de play-off.