Reacció tardana

El Lleidanet Alpicat se’n va anar ahir amb les mans buides (5-2) de la visita a Alcoi en un partit dolent, desafortunat per moments i en el qual va reaccionar massa tard, quan ja perdia 5-0. El poc encert en atac, la feblesa defensiva i els errors en les jugades a pilota aturada el van sentenciar a encaixar la cinquena derrota en els últims sis encontres, la tercera consecutiva, que el mantindrà una jornada més en posicions de play-out de descens.

Els dos equips venien una mica tocats de la jornada intersetmanal, en la qual els alacantins es van veure privats de la victòria a l’encaixar el gol de l’empat faltant 22 segons a la pista del Sant Just, i els lleidatans van caure davant del Voltregà a casa amb un gol a 45 segons per a la conclusió. Per això els primers minuts van ser de tempteig, amb moltes reserves per ambdós conjunts, que no prenien a penes riscos i no van tenir ocasions rellevants de perill. Això va fer que el joc estigués encallat i fos lent fins que el va activar una doble ocasió local, amb un tir de Pascual que va aturar Xavi Bosch i un altre de posterior de Gonzalo Pérez que va repel·lir el pal. Sito Expósito va demanar temps mort i l’Alpicat va començar a deixar-se veure en atac, però sense crear gaire perill. El matx va començar a posar-se costa amunt per als lleidatans arran d’un penal comès per Zilken sobre l’argentí Agustín Domínguez. Bosch va parar amb el pit el llançament inicial de Manel Hernández, però el barceloní va recollir el rebot i després de dos temptatives el va batre per alt. El gol va deixar tocat els de Sito Expósito, que van encaixar el segon dos minuts després en una gran jugada personal del mateix Manel Hernández, que davant de Bosch va assistir per alt Pablo del Río perquè, sense oposició, enviés la bola al fons de la xarxa per al 2-0. Li tocava remar de nou a l’Alpicat, que va arribar diverses vegades davant del porter alacantí, que va resoldre sense més problemes. Si la situació no era ja prou complicada, una acció desafortunada de Marc Vázquez, que després de perdre l’equilibri va colpejar de manera fortuïta amb l’estic a Gonzalo Pérez a la cara, va suposar l’exclusió i la consegüent falta directa la va transformar Hernández per situar un clar 3-0. L’Alpicat va intentar replicar, però sense fortuna. Zilken, un minut després, va enviar una pilota al pal i Ballestero, en l’última jugada de la primera meitat, va disparar des de mitja pista i el porter Marc Grau va evitar el gol amb la visera del casc.

L’Alpicat se’n va anar als vestidors amb moltes coses per millorar, però de tornada la situació no va anar a millor, al contrari. Pascual va avisar als tres minuts de la represa amb un llançament que va repel·lir el pal i dos després, el mateix jugador, després d’una magistral assistència de Manel Hernández, va anotar el quart gol aixecant i picant la bola davant d’un Bosch superat. Iago Vázquez, que té una important oferta per defensar la pròxima temporada la samarreta de l’Alcoi, va poder escurçar distàncies, però el de Bell-lloc no va aconseguir resoldre. L’Alpicat s’estava veient superat en tots els fronts pels alacantins, que van anotar el cinquè per mediació, una altra vegada, d’Hernández, que va culminar una gran jugada personal aixecant i picant la pilota davant de la qual cosa res va poder fer el porter lleidatà, que poc abans havia salvat el gol en un tir de Pérez.

El xoc estava més que sentenciat i l’Alpicat va intentar per tots els mitjans maquillar el marcador, però ahir no era el seu dia. Ho va intentar Ballestero des de lluny, Zilken en un rebot posterior i Llenas al contraatac, però cap va aconseguir el premi del gol. Una altra acció desafortunada, ara de Joan Ramon Serret, va concedir a l’Alcoi una altra directa, però aquesta vegada Bosch va aturar el tir d’Osorio. L’acció va fer reaccionar l’Alpicat, que va acorralar el seu rival en els últims quatre minuts. Miquel Serret, en el 46, va posar el 5-1 i Munné, en el 48, el 5-2. En ple desconcert local, Llenas va estar a prop del tercer en dos ocasions claríssimes, Miquel Serret va errar un penal i el mateix Llenas va desaprofitar una directa per la desena falta local a 58 segons, tancant un partit per oblidar de l’Alpicat.

El Pons Lleida afronta aquesta tarda (16.10/Lleida TV) a l’Onze de Setembre un partit crucial per reenganxar-se a la lluita per les primeres posicions de l’OK Lliga i així trencar la mala dinàmica que porta aquest últim mes en la competició domèstica, en la qual només ha sumat una victòria en cinc partits i ja acumula tres derrotes, davant de Barça, Liceo i Igualada, amb aquests dos últims sense marcar ni un sol gol, cosa que és inèdita aquesta campanya (incloent la pretemporada).

El tècnic del Pons Lleida, Edu Amat, reconeixia la vigília que l’objectiu de l’equip “és trencar aquesta mala dinàmica”, encara que va deixar clar que “no parlo d’urgències, perquè no considero que sigui així, però sí que l’equip necessita ratificar amb punts les sensacions que hem tingut en aquests partits”. Considera que, a excepció dels primers 15 minuts davant de l’Igualada, l’equip ha jugat bé i competint davant de rivals de la talla de Liceo (1-0) i Barça (3-4), on li va faltar encert davant de porteria.

“L’equip va donar la cara, buscant porteria, però no vam tenir l’encert de cara per rendibilitzar aquest bon joc. Tenim ganes de traduir en punts les sensacions positives que estem tenint i tornar al camí de la victòria”, va assegurar.

Amat s’espera un partit “rocós i tàctic”, amb certes similituds al disputat dimecres passat a Les Comes. “El Sant Just és un equip que temporitza molt el joc i costa molt més trencar els partits. Hem d’anar amb la idea de ser directes, intentar córrer i imposar el nostre joc”, va indicar el tècnic llistat, que també va fer una crida als aficionats perquè vagin al pavelló. “Esperem que malgrat ser en una hora estranya pugui vindre molta gent, perquè quan el pavelló ha estat ple s’ha notat. Animem tothom que vingui”, va afirmar.

Expósito: “Marxem amb la lliçó apresa”

Sito Expósito es va mostrar dolgut per la derrota i pel resultat. Així, va reconèixer que “ha estat un mal partit per la nostra part”, però també va assegurar que “ens en anem amb la lliçó apresa, i és que no podem regalar minuts. Som conscients que no hem fet bé les coses, però cal continuar treballant i sortir des del primer minut de partit a mossegar”.Sobre el partit va comentar que “ens ha costat molt entrar en joc, i quan semblava que ens despertàvem ha arribat el penal. El 3-0 del descans també ens ha fet mal, perquè crec que ens mereixíem almenys un gol, i a la segona part, amb el 4-0, l’equip ha quedat molt tocat”. Tot i això, va lloar que “l’equip no s’ha rendit i amb el partit ja decidit hem aconseguit posar-nos, però els gols han arribat massa tard”, va lamentar. Expósito també va incidir que “fa tres partits que encaixem 5 gols i això és un llast per a nosaltres, i més amb el que ens costa marcar”.