El Rodi Balàfia guanya amb solvència el Manresa

Victòria molt important del Rodi Balàfia, que es va imposar ahir per 3-0 al Vòlei Manresa, vuitè classificat, en un partit molt plàcid per als lleidatans al pavelló Juanjo Garra. Amb aquest triomf, els de Sergi Mirada són virtualment segons i encadenen la segona victòria.

En el duel, els locals van començar molt endollats, imposant-se per 25-15 al seu rival en el primer set i establint la que seria la tònica al llarg de tot el partit. El segon set va transcórrer de la mateixa manera. Els del Segrià van tornar a guanyar pel mateix resultat (25-15) i van demostrar, de nou, la seua superioritat respecte al Manresa. En l’últim set, els del Maresme van competir millor, però no va ser suficient davant d’un Balàfia que va guanyar per 25-21 i va segellar una victòria molt còmoda.

Sobre el xoc, el tècnic del Rodi Balàfia, Sergi Mirada, va destacar que “ha estat una victòria molt plàcida en la qual els jugadors han marcat el ritme. Estem arribant a un molt bon moment de comunió i joc. El triomf ens dona ales per visitar el líder Reus, en el nostre pròxim partit, que serà molt dur i una final per aconseguir els objectius”.