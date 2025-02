Golejada del Juneda

Publicat per Antoni Bonet Verificat per Creat: Actualitzat:

El Juneda es va mostrar molt inspirat i va derrotar contundentment l’Artesa de Segre (5-1). Els de les Garrigues agafen aire en la seua lluita per intentar escapar-se del descens i pugen dos llocs a la classificació.

Van començar forts els locals, que ja van avisar en el minut 3, en una jugada per la banda de Masbernat, que va centrar a l’àrea i, quan la rematada de Rodríguez ja es colava a la porteria, Castelló va aconseguir refusar sota els pals. En el minut 13 Rodríguez va rematar una centrada d’Abed. El 19, una altra vegada Rodríguez, aquesta vegada en l’execució d’una falta directa, va aconseguir el 2-0 per al Juneda. Una falta a l’àrea del Juneda a la sortida d’un córner va ser castigada per l’àrbitre amb un penal en el minut 31, que Cissé va transformar per a l’Artesa (2-1). Tres minuts després Masbernat va aconseguir el 3-1 després d’escapolir-se del seu marcador. L’Artesa de Segre amb prou feines va crear accions de perill en atac i en el minut 38 Capdevila va fer pujar al marcador el 4-1. Sense esperar més, el tècnic visitant va introduir llavors tres canvis buscant donar més grapa en atac al seu equip.

Ja a la segona part, l’Artesa va estirar línies. En el 54 l’àrbitre va castigar amb un altre penal el Juneda, però Roca va aturar el llançament de Roqué, que en la jugada posterior va veure la segona targeta groga. La inferioritat numèrica va afectar els visitants i va tornar a donar ales al Juneda, i en el minut 72 un tret de Cabal va sortir fregant el pal de la porteria de Kande. Només un minut després, una brillant combinació entre Assiad i Masbernat va deixar aquest últim sol davant de Kande, al qual va batre per establir el 5-1 que va acabar sent el resultat final. En els últims minuts del partit, el Juneda encara va tenir altra bona ocasió, però la defensa de l’Artesa de Segre va acabar evitant in extremis que un bon tret d’Aixalà batés de nou la seua porteria.