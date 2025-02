Inoperants: el Lleida suma el 13è empat de la temporada davant d'un Olot amb deu

Publicat per ARNAU VILÀ FONT Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida no surt del bucle. Ahir va empatar per sisè partit consecutiu, en la visita de l’Olot (0-0), en un partit que es va posar molt de cara per als blaus arran de la primerenca expulsió del visitant Uri per una brutal entrada a Quadri en el minut 23, que l’únic que va provocar és que les taules deixessin un sabor encara més amarg en un Camp d’Esports que no es va cansar de veure atacs estèrils del seu equip.

Aquest resultat, que manté els de Marc Garcia sense guanyar encara aquest 2025 i amb 13 empats en el global de la temporada, deixa desè l’equip lleidatà, a tres punts del Torrent, que ocupa l’última plaça de play-off després de l’empat (1-1) davant del líder, l’Europa.

Com de costum, el Lleida va tenir un ensurt a la primera acció de partit quan, en el minut 2, el davanter Enri es va trobar sol després d’una gran passada de Salvans, però Iñaki va aturar el seu tret amb el peu per provocar un córner. A partir de l’ensurt, el Lleida es va instal·lar a la frontal de l’àrea rival, però la falta d’idees en atac i el bloc baix de l’Olot van impedir que arribessin les ocasions locals.

Tot i així, en l’equador del primer temps, l’escenari del partit va canviar del tot. Quadri va arribar primer a una pilota dividida en el cercle central i el pivot Uri, amb molta temeritat, li va clavar els tacs a la canyellera. El jugador de l’Olot va veure la roja directa per la brutal entrada, que va lesionar el seu rival. El nigerià va abandonar el camp amb la cama sagnant i va haver de ser substituït per Adri Lledó, que va arrancar des de la banqueta davant de la proposta ofensiva de Marc Garcia, que va sortir amb tres centrals i amb els extrems Unai i Diego com a únics ocupants dels carrils.

El Lleida tenia una situació immillorable per guanyar el primer partit de l’any davant d’una afició que no parava d’animar els seus, però no va generar cap oportunitat clara fins al minut 45, quan Naranjo va rematar forçat una centrada que no va entrar després de rebotar al pal i a l’esquena del porter.

El segon temps va començar amb la sensació que el Lleida tiraria endavant el partit, ja que era amo i senyor de la possessió i atacava davant la incansable grada de Gol Nord.

Però la realitat va estar lluny de les expectatives, ja que el Lleida només va registrar una ocasió clara en tota la segona part. Va ser en el minut 68, quan Adri Gené va rebre a la frontal de l’àrea i, després de treure un tret ras ajustat, va veure com el porter Ballesté li refusava la pilota de forma magistral.

En els últims minuts, Marc Garcia va començar a canviar el dibuix per trobar alternatives, però l’única via de perill van ser centrades que majoritàriament van acabar a les mans de Ballesté. L’Olot, per la seua part, amb prou feines superava el camp propi, encara que no patia gaire i sentia la tranquil·litat de poder perdre temps sense rebre amonestacions.

El duel arribava a la fi i els nervis augmentaven al Camp d’Esports al veure un Lleida que vivia a la frontal de l’Olot però no culminava. De fet, el partit no va acabar en catàstrofe gràcies a Iñaki. En el minut 90, l’Olot va servir una falta lateral que, de manera inexplicable, va trobar el central Ayala sol al punt de penal. El jugador de l’Olot va rematar de cap però Iñaki va aturar bé a baix, evitant el que podria haver estat la desfeta d’un Lleida que no va aconseguir abandonar el seu idil·li amb l’empat ni jugant amb un més gran part del duel.

Protestes a Gol Nord pel conflicte amb la Paeria

Abans del partit, a Gol Nord es van mostrar dos pancartes amb els missatges: “El Lleida es queda a casa” i “PSC corruptes”. Aquesta última va ser exhibida al mateix terreny de joc després del partit, quan alguns aficionats van saltar al camp.

ERC rebutja la proposta de conveni de Larrosa

El grup municipal d’ERC a la Paeria va anunciar ahir en un comunicat que “ens oposem frontalment a la proposta que l’alcalde ha fet al Lleida”, a més que “combatrem” l’“execució provisional de la sentència que ha anunciat l’alcalde”.

Tornen a desaprofitar resultats favorables

Com a les últimes jornades, el Lleida va jugar després que quatre rivals directes es deixessin punts, amb empats (1-1) a l’Atlètic Balears-Sant Andreu i el Torrent-Europa. A més, posteriorment també va empatar el Sabadell (2-2) a Cornellà.