Punt d'or davant del líder

L’Atlètic Lleida va rescatar un valuós punt al Municipal de Reus (0-0) en un partit amb aires de superior categoria i que va tenir un ritme intens de principi a fi. Els lleidatans, que es mantenen en llocs de play-off d’ascens, no es van acovardir davant de la qualitat del líder de la categoria, ni es van veure sobrepassats per la pressió de les més de 2.000 ànimes presents en un estadi que, fins a aquest xoc, havia celebrat vuit triomfs consecutius del seu equip. El partit va arrancar amb un Reus bolcat. La primera gran ocasió va arribar amb tot just dos minuts al cronòmetre, quan Aitor Serrano va caçar una passada llarga i va encarar en solitari Pau Torres. El porter lleidatà, determinant durant tot el partit, va tapar perfectament el tret de l’extrem. Tot hauria pogut canviar abans de sobrepassar els deu minuts amb un penal que va provocar Soule. Boris Garrós va agafar la responsabilitat des dels onze metres, però el seu llançament centrat va ser desviat per Pepo Campanera, que va mantenir el seu equip amb vida. Malgrat aquest error, el conjunt de Gabri va continuar generant perill. Wilber va ser el destinatari de diverses centrades verinoses que no van trobar porta, i Nil Sauret va provar sort amb un tret que va atrapar sense problemes Campanera. El Reus també va tenir les seues, però es va trobar amb un inspirat Pau Torres. En el 35, Torrents va protagonitzar una acció de pura insistència dins de l’àrea davant de Manrique, encara que no va poder superar el porter del conjunt lleidatà. Minuts després, Xavi Jaime va deixar anar una puntada des de la frontal que Torres va desactivar amb una intervenció espectacular. Sense gols, però amb un ritme electritzant, es va arribar al descans. La segona meitat va ser més física i va deixar menys espai a la improvisació. Xavi Jaime, de nou protagonista, va estar a prop del gol amb dos llançaments que van trobar la reacció de Pau Torres. A mesura que el temps avançava, l’Atlètic Lleida veia amb millors ulls l’empat. En els últims instants, els lleidatans es van defensar amb ordre i solidaritat per certificar el punt en una complicada sortida.

Gabri: “Hem jugat de tu a tu contra un gran rival”

El tècnic de l’Atlètic Lleida, Gabri García, es va mostrar satisfet després del xoc amb el punt sumat pel seu equip al Municipal de Reus: “Aquí només havia guanyat el Peralada. En tot moment hem jugat de tu a tu davant d’un gran rival i hem intentat treure els tres punts.” Fent una anàlisi del matx, Gabri va reconèixer que “la primera part ha estat molt oberta, amb oportunitats similars per als dos equips”, i va lamentar l’ocasió perduda des del punt de penal: “Si Boris hagués marcat, potser el partit hauria canviat.” El tècnic de Sallent no va dubtar a felicitar el treball col·lectiu dels seus pupils per frenar el líder del grup. “L’equip ha estat sòlid i hem mantingut la línia sense fer-nos enrere”, va destacar. “El punt és just i ens reforça. Hem sabut gestionar bé els moments de pressió i mantenir-nos ordenats en defensa. Estic molt orgullós de l’esforç dels jugadors”, va concloure Gabri, que perdrà Manrique i Ortega per acumulació de targetes per al pròxim partit al Ramon Farrús davant del Cerdanyola.