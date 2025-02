Recuperen el cinquè lloc

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pons Lleida es va retrobar ahir amb la victòria que se li havia resistit en els tres últims partits de la lliga després de derrotar per 4-2 el Sant Just, en un xoc molt sòlid i complet en el qual la diferència de gols podria haver estat més àmplia. El triomf, el vuitè del curs, li permet recuperar la cinquena posició de l’OK Lliga superant a la classificació el Noia i l’Igualada, als quals avantatja ara per un punt, i de passada li dona un cop de mà a l’Alpicat, al qual visitarà dissabte vinent i que veu com un dels seus rivals directes per la salvació es manté a dos punts.

El conjunt llistat va començar el matx decidit a prendre la iniciativa i Nuno Paiva, als 18 segons, va enviar la bola al pal. Va ser el primer avís a un Sant Just molt endarrerit que amb prou feines va inquietar la meta defensada per Martí Zapater, tret de tirs llunyans sense gaire perill. Darío Giménez, als sis minuts, va intentar sorprendre l’exporter llistat Elagi Deitg remuntant per darrere de la porteria, i dos minuts després era de nou Paiva el que ho provava des de la mitjana distància sense fortuna. Així, el marcador podria haver-se mogut als deu minuts arran de l’exclusió de Gerard Miquel per enganxar amb l’estic Badia, però Nico Ojeda no va estar encertat aquesta vegada en el llançament de la directa. No obstant, el Pons Lleida va treure profit de jugar amb un jugador més i un minut després inauguraria el marcador gràcies a una jugada de Sebas Moncusí, que va entrar a l’àrea i després de sortejar el porter va marcar a plaer. El gol feia justícia al que s’estava veient sobre la pista. Els llistats no van aixecar el peu de l’accelerador i, un minut després, Moncusí tornava a veure porteria, aquesta vegada després de recuperar una pilota a la seua pista, conduir i des de la mitjana distància batre Deitg d’un fort llançament a mitja altura.

El golejador de Cassà de la Selva va fregar el hat-trick un minut després, però la seua rematada, després d’una perfecta assistència de Nico Ojeda, la va repel·lir el travesser. Moncusí va tornar a tenir l’oportunitat de firmar el triplet, aquesta vegada en un penal de Crespo per tirar-se a l’àrea per aturar un tir de Sergi Duch, però la seua rematada la va aturar en primera instància Deitg, que també li negaria el gol en els dos rebots posteriors.

La jugada va activar el Sant Just, fins llavors adormit, i en el minut 19 escurçava distàncies gràcies a l’oportunisme d’un altre exllistat, Àlex Joseph, que va recollir un rebot de Zapater per situar el 2-1. Els minuts finals de la primera meitat van tornar a ser un monòleg local. Paiva, en una gran contra, va disparar massa alt sol davant de Deitg, i a falta de tres minuts per al descans, Nico Ojeda es va rescabalar de l’error en la directa marcant el tercer des de la dreta i gairebé sense angle. El partit estava encarrilat, però faltava rematar-lo. Amb aquesta idea van saltar els llistats a la segona meitat. Darío Giménez, Ojeda, Moncusí i Miguélez, aquest per partida doble, van tenir l’ocasió de firmar el quart, mentre que Zapater va salvar el segon dels barcelonins en una rematada de l’andorrà Miquel després de recollir una bola morta a l’àrea. El 4-1 va arribar per fi a pilota aturada als 35 minuts, després de l’exclusió de Cabezas per rebre falta de Tombita Torres. El mateix argentí es va encarregar d’executar la directa i batre Deitg per deixar gairebé sentenciat el duel. El Sant Just va tornar a apujar línies i en una contra es va trobar amb un penal molt rigorós al colpejar Paiva la bola amb el braç. Crespo es va encarregar d’executar la pena màxima i Zapater, molt segur durant tot el partit, va evitar el gol. El porter de Vilanova i la Geltrú, que la pròxima temporada defensarà la porteria del Noia Freixenet, com va avançar SEGRE, es va tornar a lluir un minut després per aturar una directa a Pujalte per la desena falta acumulativa dels lleidatans.

En els últims minuts del matx, el Pons Lleida, que en cap moment no va témer per la victòria, va incrementar el setge i va tenir clares ocasions per ampliar la seua renda, però ni Miguélez, en dos ocasions, ni Moncusí ni Darío Giménez no van estar encertats davant de porteria. Sí que ho va estar Miquel per establir el definitiu 4-2 a falta de 14 segons.

Edu Amat va assegurar al final del matx que “era important tornar a guanyar” després de la mala dinàmica que portaven a la Lliga. “Portàvem quatre dels últims partits perdent i aquí a casa, davant de la nostra gent, volíem tornar a aconseguir la victòria per arribar bé al derbi de la setmana que ve i reforçar moralment el joc de l’equip.”

“Havíem estat capaços de plantar cara al Liceo i al Barça, però sense aconseguir punts, i avui hem estat capaços de fer les dos coses”, va assenyalar el tècnic, que va reconèixer que “pujar dos posicions no implica res, només cal pensar a sumar i al final de Lliga ja veurem on som”.

Amat va aplaudir la imatge que va donar ahir l’equip després de la dura derrota de dimecres passat. “Veníem de fer uns primers 15 minuts dolents a Igualada i teníem molt clar com havíem de sortir. L’equip ho ha demostrat, sortint molt intens i sabent aguantar durant els 50 minuts. Això també s’ha vist reflectit al marcador, controlant sempre els tempos. Estic molt content amb el treball que ha fet l’equip durant tot el partit i de la lectura que ha fet”, va assenyalar.

Sobre el derbi de dissabte vinent a Alpicat va avisar que “els equips de baix, quan s’estan jugant la vida, són més perillosos que els que estan en sisena o setena posició i ja tenen el play-off assegurat. El que queda de calendari serà igual de complicat i cal estar preparats”, va concloure el tècnic.