Premis a la solidaritat

La Federació Catalana de Futbol va celebrar dilluns la vuitena Gala de Premis Solidaris, organitzada a través de la seua Fundació, en la qual tres entitats lleidatanes van ser reconegudes amb tres segons premis en les seues diferents categories.

D’entre els 22 guardonats en vuit categories diferents, el FC Rialp va ser reconegut en la categoria Foment dels Valors i Cohesió Social, pel seu tercer temps; el projecte de cooperació internacional d’àrbitres lleidatans Referees for Referees en suport a col·legiats de Gàmbia va ser segon en la categoria Àrbitre/a; i la CE Torres de Segre de futbol sala també va obtenir un reconeixement per la seua decisió de jugar a porta tancada per combatre l’incivisme, amb una segona plaça en la categoria Ètica Esportiva i Joc Net.

El FC Rialp, que competeix al grup XXVIII de Quarta Catalana, va presentar la candidatura pel seu projecte Bufanda i Berenar. El Tercer Temps en el Futbol Amateur. Inspirat en el que passa després dels partits de rugbi, el club del Pallars Sobirà convida a berenar tots els rivals al final dels partits disputats a Rialp sigui quin sigui el resultat, a més d’entregar-los una bufanda del club.

El president de l’entitat, Jordi Altieri, va destacar a SEGRE després de la gala que “té molt valor que el Rialp hagi aconseguit un reconeixement així, perquè tots els premiats tenen un mèrit enorme i la gala posava la pell de gallina”. “És un gran mèrit que el futbol lleidatà sigui reconegut a nivell de tot Catalunya”, va afegir.

Una altra de les propostes lleidatanes que va ser reconeguda va ser Referees for Referees, un projecte impulsat pels àrbitres lleidatans Pol Francesc Da Silva Guardiola, Biel Cayuelas Gatius, Marc Cahelles Marco i Ramon Jove Pociello en col·laboració amb l’associació Alpicat Solidari. L’organització va celebrar un torneig solidari a Alpicat en categoria benjamí S10 per recaptar fons de cara al seu projecte de coordinació internacional en el qual volen donar el seu suport als àrbitres de la regió d’Uper River a Gàmbia.

Els integrants de l’associació tenen previst viatjar per Setmana Santa al país africà per entregar material de millor qualitat als àrbitres de la zona, a més d’arrancar un procés de formació als col·legiats locals, en coordinació amb la Federació de Gàmbia i amb la intenció d’establir una relació a llarg termini perquè el projecte s’allargui en el temps.

Finalment, també va rebre el segon premi en Ètica Esportiva i Joc Net la iniciativa de la CE Torres de Segre de futbol sala de celebrar un partit a porta tancada la temporada passada a iniciativa pròpia, amb la intenció de frenar alguns comportaments inadequats que havien detectat en els aficionats durant els partits.