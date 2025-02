Protesta d'aficionats del Lleida contra el nou conveni pel Camp d'Esports

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Uns 500 aficionats del Lleida CF es manifesten aquest dijous al vespre contra el nou conveni ofert al club per l’equip de govern amb relació a l’ús del Camp d’Esports. La manifestació ha començat a la plaça Ricard Viñes i finalitza davant de la Paeria.

La proposta d’“ús especial” és per un període de quatre anys, amb l’obligatorietat de compartir l’estadi i a cost zero per al Lleida.

En l'anterior protesta de dilluns a la plaça Paeria, en què van participar aficionats, penyistes, jugadors i membres del club i representants del grup municipal d’ERC, Marc Torres, adjunt a la presidència del Lleida i present a la convocatòria, va reiterar que “ens sentim menyspreats perquè la proposta, ni en forma ni en contingut, no és l’adequada per garantir la viabilitat econòmica del club. Si la Paeria estima el Lleida i vol realment que hi hagi futbol professional, ha de fer un replantejament. La proposta no pot ser acceptada. Estem a l’expectativa per si rectifica perquè amb aquesta opció el club no és viable”. Torres va assegurar que “sempre hem estat oberts al diàleg, però ha de ser una proposta a llarg termini.

De la seua banda, la Paeria ha celebrat aquest dijous al matí una comissió extraordinària i ha reiterat la voluntat d’arribar a una entesa amb el Lleida CF per garantir la continuïtat de l’entitat al Camp d’Esports. La setmana que ve es reuniran ambdues parts per atendre les demandes del club i respondre els dubtes sobre el conveni, que és el camí que ha trobat la Paeria com a alternativa a la via judicial. La Paeria ha explicat que no pot fer cessió directa amb ús privatiu del Camp d’Esports a un club amb deutes amb Hisenda i la Seguretat Social, i ha actuat amb responsabilitat i dins el marc legal per protegir un bé públic. Alhora, té en compte el sentiment que genera el club en l’afició i el que significa l’entitat per a la ciutat. Més informació: