La protesta contra el conveni reuneix 500 aficionats

La manifestació convocada per les penyes del Lleida (Rudes Lleida, És Un Sentiment, Blues Nord i Molo Esportiu) i Amics del Lleida per mostrar la seua desaprovació a la proposta de conveni d’ús del Camp d’Esports va reunir ahir entre 450 i 500 aficionats del club, segons el recompte policial.

Cap a les 19.30, els manifestants van arrancar la marxa a la plaça Ricard Viñes liderats per una pancarta amb el lema “El Lleida es queda a casa” sostinguda pels convocants de la manifestació i amb representants del club i membres de l’oposició en segona línia. Amb els càntics habituals del Gol Nord i d’altres en contra del govern municipal, la protesta va avançar per rambla d’Aragó fins a Blondel, on la capçalera va passar a mostrar una pancarta més petita en què es llegia “El Camp d’Esports és casa nostra. Amb la història no s’hi juga”. La manifestació va estar aturada cinc minuts davant de la seu del PSC, on van augmentar els càntics de protesta, fins a acabar la marxa a la Paeria. Allà es va tornar a desplegar la pancarta inicial, van encendre bengales i es va culminar la concentració amb la lectura d’un manifest.

A més de la protesta, la ciutat es va despertar amb tres cartells, amb el lema principal de la protesta, penjats a la plaça Sant Joan, la passarel·la dels Instituts i la del Liceu Escolar.