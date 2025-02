El Barça s’enfrontarà amb el Benfica a la Champions

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El FC Barcelona s’enfrontarà amb el Benfica als vuitens de final de la Lliga de Campions, un rival que els blaugranes coneixen molt bé ja que es van enfrontar als portuguesos en la Fase Lliga d’aquesta temporada, en un partit inoblidable que van vèncer els de Hansi Flick (4-5) després de remuntar un 4-2 gràcies a un darrer gol de Raphinha al descompte. El sorteig, celebrat ahir a Nyon, va oferir un duel madrileny amb l’aparellament del Reial Madrid i l’Atlètic, mentre que la resta d’encreuaments són Bruges-Aston Villa, Borussia Dortmund-Lille, PSV Eindhoven-Arsenal, Feyenord-Inter, Bayern Múnic-Bayer i PSG-Liverpool. El partit d’anada el jugarà el Barça a Lisboa el 5 de març a les 21.00, mentre que Reial Madrid i Atlètic ho faran el dia 4 (21.00). La tornada a Barcelona serà l’11 de març a les 18.45 i el duel madrileny, el dia 12 a les 21.00.

El sorteig també va marcar el camí que seguiran els equips fins a la final. Així, si el Barça elimina el Benfica el seu rival a quarts serà el guanyador del duel entre el Borussia Dortmund i el Lilla i el rival a semifinals seria Bayern Múnic, Leverkusen, Feyenoord o Inter. Amb els equips madrilenys, Liverpool o PSG no s’afrontarien fins una hipotètica final.

Sobre l’encreuament amb el Benfica, Hansi Flick va dir que “serà un partit difícil perquè ells juguen molt bé. El Benfica va estar fort en aquell partit (amb referència al del 4-5), veiem que preparen i coneixen molt bé els rivals i no és fàcil jugar contra ells. Aquest encreuament no serà fàcil per a res”, va afirmar.

Va afegir que “l’important per a mi és anar partit a partit i demostrar en cada un com de bons som. Ara estem en un bon moment però encara falta molt, hi ha un llarg recorregut finsal final de la temporada”, va valorar. “Primer hauríem d’assolir la final, aquest és el nostre objectiu. Totes la resta de coses no sé, hi ha un llarg recorregut. Hem d’enfrontar-nos primer al Benfica, que és un bon equip”, va afegir sobre la possibilitat que hi pugui haver una final contra el Reial Madrid, que va per l’altre costat del quadre.

El resultat del sorteig causa un canvi en el partit de Lliga de la jornada 26 davant la Real, que passa de l’1 al 2 de març.

FINAL31 MAIG

Apel·lació manté la sanció a Bellingham

El Comitè d’Apel·lació de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va desestimar ahir el recurs del Reial Madrid contra la sanció de dos partits imposada a Jude Bellingham per una actitud de “menyspreu o desconsideració” a l’àrbitre.

Els blaugranes defensen avui el liderat davant de l’UD Las Palmas

El FC Barcelona visita avui a l’UD Las Palmas a l’Estadi de Gran Canària (21.00), en un duel de contrastos en el qual els blaugranes intentaran amarrar el liderat acabat de recuperar.

Respecte a aquest partit, Hansi Flick va advertir que “Las Palmas és millor equip que la posició que ocupa a la taula. Això és el que puc dir. I ho van demostrar també al Lluís Companys. Són un bon equip, saben com jugar a futbol. I els últims resultats no han estat gaire bons però també tenen molts jugadors lesionats. Hem de demostrar el bons que som”, va afegir.També va defensar que “per a la competició és molt important tenir els àrbitres. I el que en aquest moment estan fent aquí a Espanya amb els àrbitres és increïble. S’ha de pensar en les seues famílies, també. Cadascú de nosaltres pot cometre errors i, si això passa, crec que la responsabilitat dels entrenadors i de tots els jugadors és protegir-los”, va defensar.