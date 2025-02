L’Hiopos fitxa Batemon per reforçar el seu perímetre

Publicat per Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Ni un 4 ni un 5, l’Hiopos Lleida s’ha decantat per reforçar el perímetre i dotar-lo de més poder ofensiu amb la incorporació del combo nord-americà James Batemon III. El de Milwaukee, de 27 anys i 1,85 metres d’altura, pot actuar en les posicions d’1 i 2 i destaca sobretot per la facilitat anotadora i gran desbordament en l’un contra un, la qual cosa li permet generar molt joc en atac i definir en situacions complicades.

El club lleidatà va topar amb aquesta oportunitat de mercat, com va informar ahir el periodista Chema de Lucas, i no la va deixar escapar. L’acord ja espera totalment tancat que es faci oficial, el més segur que dilluns vinent.

Segons ha pogut saber SEGRE, Batemon arribarà a començaments de setmana i ja podria debutar dissabte vinent a la pista del Corunya, un partit crucial per a la permanència.

Encara que mai no ha jugat a Espanya, la seua trajectòria a Europa l’avala, si bé ara arriba de la Lliga australiana, concretament dels Brisbane Bullets, amb els quals ha fet una mitjana 15,5 punts, 3 rebots i 2,8 assistències en els més de 28 minuts que ha jugat per partit.

Prova del seu poder anotador és que va batre el rècord de punts en un sol partit a l’anotar-ne 51. No obstant, arribarà amb poc rodatge competitiu, ja que no juga des del desembre, quan va patir una lesió, de la qual asseguren que està totalment rescabalat. Anteriorment havia militat a l’Ironi Kiryat Ata BC de la Lliga d’Israel, amb el qual va fer una mitjana de 17,1 punts, 2,6 rebots i 4 assistències, a més de jugar a França, Alemanya i Grècia.

El combo nord-americà no serà l’últim reforç que tanqui l’Hiopos Lleida abans de reprendre la Lliga Endesa el proper 1 de març. El club té una terna d’alers pivots sobre la taula i les negociacions amb un d’ells estan molt avançades i podrien tancar-se ben aviat. L’arribada d’aquests jugadors comportarà, de segur, donar alguna baixa.

Bozic, descartat i discret paper de Madsen, Muric i Van der Vuurst

� Els quatre jugadors de l’Hiopos Lleida que ahir van jugar amb les respectives seleccions van tenir un paper discret, sent Edo Muric l’únic que va brillar i que va aconseguir la victòria. La seua Eslovènia va guanyar 71-84 Ucraïna amb 9 punts i 1 rebot del jugador de l’Hiopos, que va estar 15 minuts a la pista. Alex Madsen va jugar 7 minuts en la derrota de Finlàndia contra Sèrbia (95-105), anotant 6 punts i capturant 3 rebots, mentre que Keye van der Vuurst, que va jugar 35 minuts, només va anotar 7 punts, va donar 7 assistències i va perdre 6 pilotes en la derrota de Països Baixos amb Gran Bretanya (69-73). Per la seua part, Luka Bozic va quedar descartat del partit en què Croàcia va perdre amb França (80-83) per unes molèsties en un bessó que ja patia abans d’incorporar-se a la seua selecció.