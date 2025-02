El Mollerussa crearà una Fundació i vol ser SAE

Andreu Subies ja és a tots els efectes el president del Mollerussa, segons ha ratificat la junta directiva en una reunió aquesta setmana. El seu primer acte com a màxim dirigent del club ha estat convocar una Assemblea General Extraordinària de Socis que tindrà lloc el 6 de març que ve, a les 19.00 en primera convocatòria i a les 19.30 en segona, al Centre Cultural Mollerussa. En aquesta assemblea la junta que presideix Subies exposarà a la massa social la situació del club i els seus plans de futur, entre els quals es troba la creació d’una Fundació que es faci càrrec del futbol base i la intenció de convertir-se, quan sigui possible, en Societat Anònima Esportiva (SAE). L’esmentada reunió de junta va ratificar també el nomenament de David Linde com a vicepresident esportiu. La nova directiva la integren nou membres, quatre que continuen de l’anterior i cinc de nous, inclosos Subies i Linde.

“Després de les reunions dels últims dies amb l’ajuntament i amb els patrocinadors, entre els quals el principal, Pujol, accepto el repte”, va explicar ahir Subies. “En principi la idea era estar al club fins al 30 de juny, però veient el compromís de tanta gent a tirar el club endavant, em comprometo a seguir més enllà d’aquesta data”, afegia. “El compromís és intentar salvar el Mollerussa i fer un projecte de futur”, va valorar el president, que va destacar que el club compta amb el suport de més de 40 patrocinadors.

Té clar que “la solució passar per convertir-nos en SAE i treballarem per aconseguir-ho, buscant els inversors necessaris. La gent, en el futbol actual, aposta per entitats sanejades i amb un projecte de futur”. Admet que per a això és imprescindible que el club segueixi a Tercera RFEF.

Un altre punt important del projecte és la creació d’una Fundació que s’ocupi del futbol base, com a manera de preservar el planter i garantir-ne el futur, independentment de la situació econòmica del club. Amb tots els jugadors al corrent de pagament, l’entitat arrossega un deute d’uns 100.000 €, segons va detallar Subies. En l’assemblea del proper dia 6 caldrà ratificar els nomenaments de la junta.