El derbi acaba en taules

El Borges i el Juneda es van repartir els punts després d’empatar (1-1) en un igualat xoc que va mantenir l’emoció fins al final per l’incert resultat. Durant el primer temps la igualtat va ser la nota predominant i tots dos equips es van mostrar més preocupats de defensar la seua porteria que d’atacar la del rival. Les precaucions defensives i el respecte entre els dos onzes van evitar que es veiessin ocasions de marcar en cap de les àrees.

Després del descans, el Borges va fer un pas endavant i va prendre el comandament del partit. El domini local no es va materialitzar en el marcador fins que, en el minut 76, un penal assenyalat per l’àrbitre en l’àrea del Juneda va ser transformat per García Caño en l’1-0. Només dos minuts després, el mateix García Caño va veure la segona targeta groga i va ser expulsat deixant en inferioritat els seus. A partir d’allà el Juneda va prendre protagonisme i en el minut 88 una falta servida a mig camp va ser enviada a l’àrea local i després de colpejar en un defensa del Borges es va introduir a la porteria per fer pujar al marcador l’1-1. En els últims minuts el Juneda es va bolcar en atac per emportar-se el derbi, però li va faltar encert en l’acabament de les jugades i el partit va concloure sense més incidències.

La pròxima jornada el Borges jugarà dissabte al camp del Natació Terrassa i el Juneda rebrà diumenge al Municipal el Gimnàstic Manresa.