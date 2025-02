Olmo guanya protagonisme a la recta final de la Lliga

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Gairebé tres mesos després del seu últim gol amb el Barcelona, Dani Olmo va tornar a entrar en escena amb una diana clau en la victòria blaugrana contra l’UD Las Palmas (0-2) a LaLiga i va presentar candidatura per disposar de més protagonisme en el tram decisiu de la temporada.

En un inici del 2025 marcat pels problemes relacionats amb la inscripció i una inoportuna sobrecàrrega muscular que va truncar la seua progressió, l’internacional havia perdut pes en els plans de Hansi Flick, que el considera un futbolista valuós.

“Va estar lesionat i potser altres jugadors estaven un pas davant, en millor forma. Però és un jugador molt important. Necessitem també donar-li més minuts perquè s’adapti. Estem molt feliços per ell. I crec que aquest gol també és important per a ell”, va dir Flick després del partit de dissabte. Contra l’UD Las Palmas, l’egarenc va encadenar la quarta suplència des que el 6 de febrer passat va rebre l’alta mèdica d’una sobrecàrrega al soli de la cama dreta. Flick va recórrer a Olmo passat el descans per desembussar l’equip. Amb la seua entrada per Fermín López, Flick va desencadenar el nus plantejat per Diego Martínez. Olmo va oxigenar l’equip i, en una combinació amb Lamine Yamal, va disparar amb l’esquerra i, després d’impactar la pilota al travesser, va anotar el 0-1 (62’), la qual cosa va encarrilar una victòria necessària per mantenir el liderat.

El setè gol de la temporada –el sisè a LaLiga– se li va resistir al de Terrassa, que no veia porteria des del 26 de novembre en la victòria del Barcelona davant el Brest francès (3-0) en la fase Lliga de la Champions.

Olmo va marcar tres gols en els seus primers tres partits fins que una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta a la cinquena jornada contra el Girona va acabar amb el seu rol d’indiscutible per a Flick. Malgrat els problemes físics, Olmo s’ha convertit en un revulsiu de luxe per a Flick, ja que dels 22 partits que ha disputat en només 10 ocasions ha jugat d’inici.

El Barcelona ha traçat un pla similar al que va efectuar amb Pedri per analitzar els motius de la seua fragilitat física i prevenir futures lesions musculars.

Dos detinguts per una agressió a Vila-real

La Policia ha detingut a Mislata (València) els dos homes que el dia 15 van agredir tres aficionats amb discapacitat del Vila-real, quan va acabar el partit entre aquest equip i el València a l’estadi de La Ceràmica. Una de les víctimes va patir una fractura de mandíbula i pèrdua d’una peça dental, per la qual cosa va haver de ser intervinguda quirúrgicament. LaLiga va anunciar ahir que es personarà com a “acusació particular” en les mesures legals que es prenguin contra els dos detinguts, dos homes de 20 anys d’origen espanyol.

El Barça-Osasuna, el dissabte 8 de març

LaLiga va donar a conèixer ahir els horaris de la jornada 27, en la qual el Barcelona rebrà el dissabte 8 de març, a les 21.00, l’Osasuna. Serà el primer dels candidats al títol a jugar, ja que Madrid i Atlètic ho faran el diumenge dia 9. El derbi Espanyol-Girona serà el dilluns 10.