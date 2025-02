La selecció tanca la fase de classificació amb una victòria

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

❘ lleó ❘ La selecció espanyola va guanyar ahir Bèlgica (59-52) per tancar amb una bona remuntada el seu camí cap a l’Eurobàsquet, deixant enrere la derrota de dijous davant Letònia. Els de Sergio Scariolo, amb els deures fets, van firmar una bona segona meitat des de la defensa. Espanya es va adaptar al nivell físic i a uns àrbitres permissius que van acabar trasbalsant el tècnic estatal, segellant un triomf de mèrit. Rafa Villar, jugador de l’Hiopos Lleida, va ser el base titular i va disputar 16:50, anotant un punt, capturant dos rebots i donant dos assistències per a una valoració d’1 crèdit. El primer quart va mostrar la falta d’encert exterior de tots dos equips (11-11) i va continuar en el segon, amb més desencert per part del combinat estatal, voluntariós en defensa però escàs de punteria, permetent que l’equip de Gjergia prengués rendes (11-18), reduïdes al descans amb un marcador baix (22-25). Des de la defensa es va recuperar Espanya per atansar-se en l’equador del tercer quart amb un triple de Puerto (29-30), per després repetir l’esforç enrere Hugo González per anotar el 33-35 i portar el rival a aturar el partit, remuntant el duel (42-40). Scariolo va ser expulsat i des dels onze punts de marge (56-45) a 4 minuts del final, Espanya va sostenir la renda per emportar-se el triomf i l’average. Va ser amb molts conflictes, amb xifres similars als de la primera volta (58-53), el que li va permetre acabar segona del grup C al darrere d’un dels amfitrions de l’Eurobàsquet, la invicta Letònia, que es va imposar a Eslovàquia (68-69).