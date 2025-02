Bernat Erta, a la prellista de l’Europeu amb relleus 4x400

L’atleta lleidatà Bernat Erta Majó figura a la llista de preseleccionats per al Campionat d’Europa de Pista Coberta que se celebrarà entre el 6 i el 9 de març a Apeldoorn (Països Baixos) i que va fer pública ahir el seleccionador espanyol Pepe Peiró.

Espanya arribarà a Apeldoorn amb 36 atletes (17 homes i 19 dones) capitanejats per Esther Guerrero i Óscar Husillos i per al qual, a més de les proves individuals, hi ha grans esperances posades en els tres relleus de 4x400 metres, sobre tot el femení i el mixt.

Erta figura entre els sis atletes masculins per formar part del relleu 4x400 al costat d’Iñaki Cañal, Markel Fernández, Óscar Husillos, Manuel Guijarro i Gerson Pozo. I també té opcions de competir el 4x400 mixt on les sis atletes preseleccionades són Paula Sevilla, Blanca Hervás, Eva Santidrián, Daniela Fra, Carmen Avilés i Herminia Parra.

L’atleta lleidatà, que diumenge passat va ser desqualificat a la final estatal de 400 metres per trepitjar la línia quan anava tercer, va dir trobar-se “en una forma espectacular” després del calvari que va patir amb lesions i malalties l’any passat. “El factor més important de trobar-me tan bé ara ha estat no lesionar-me, però també els consells de Xabier Leibar (prestigiós metge esportiu basc i assessor de nombrosos atletes d’elit). L’any passat agafava tots els virus i, com que tot i això anava a entrenar-me, al final es convertia en un problema físic. També m’ha anat molt bé entrenar-me ara sota les ordres de Pau Fradera. Creuo els dits perquè tot segueixi així”, va desitjar.

La inactivitat de l’any passat va influir que en aquest pròxim Europeu no hagi pogut acreditar la mínima per competir individualment. “M’he quedat a només 8 centèsimes de la mínima i per punts m’he quedat a tres places de poder classificar-me perquè l’any passat, a l’estar lesionat, no vaig puntuar i així resultava impossible.”

Amb tot, el veritable objectiu de Bernat Erta està en la temporada a l’aire lliure. “Em costa molt la pista coberta. No se’m dona tan bé”, va concloure.