La fase prèvia de la Copa Atlas, el cap de setmana

Les instal·lacions del camp municipal Ramon Farrús de Lleida es convertiran aquest cap de setmana de nou en una gran festa del futbol formatiu amb la disputa de la fase prèvia de la vuitena Copa Atlas Energia-34 Torneig Benjamí Atlètic Segre, l’autodenominada Champions del futbol base, per la qual han passat jugadors com els blaugranes Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Ansu Fati i Alejandro Balde, entre altres futbolistes ara a l’elit. El torneig, organitzat per Atlètic Segre, Atlètic Lleida i Atlas Energia, tindrà en aquesta fase prèvia un total de 128 partits, amb entrada gratuïta i presència de les càmeres de Lleida TV, que emetrà tots els partits a través del canal i per streaming.

La fase prèvia del torneig benjamí (sub-10) es disputarà aquest dissabte i la de l’aleví (sub-12) diumenge. El format de competició serà idèntic per a les dos categories. Hi haurà 30 equips repartits en 6 grups de cinc cada un.

Dels 6 grups, tres jugaran al matí (de 9.00 a 15.00) i tres a la tarda (de 15.00 a 21.00) i es classificaran per a la fase final dos equips dels grups que juguin al matí i uns altres dos dels que juguin a la tarda.

Per determinar qui són aquests 4 equips, hi haurà dos finals al matí i dos a la tarda, que enfrontaran, d’una banda, el segon millor primer i el tercer millor primer i, de l’altra, el millor primer amb el millor segon. A més, en cada encontre s’elegirà l’MVP.

Aquests quatre equips accediran a la fase final del dissabte 31 de maig i en què, a banda dels primers equips dels amfitrions de l’Atlètic Segre i l’Atlètic Lleida, hi haurà equips de renom. En total, la fase final la disputaran 16 equips per categoria, entre els quals ja està confirmada la presència de FC Barcelona, Espanyol, Girona, Llevant, Osasuna i Saragossa.

La presentació del torneig va tenir lloc ahir i va comptar amb l’assistència del CEO d’Atlas Energia Nèstor Gutiérrez, el president de l’Atlètic Segre David Romaní, el vicepresident de l’Atlètic Segre Pedro Sánchez i el coordinador del torneig Mario Sampietro.

L’organització té “gairebé tancada” la presència del Milan

Nèstor Gutiérrez, del patrocinador Atlas Energia, va destacar el treball d’Atlètic Segre i Atlètic Lleida en l’organització d’un torneig que va qualificar de “singular” a Lleida i Catalunya i que cada any lluita per la seua internacionalització. En aquest sentit, va avançar que esperen fer el salt aquest any perquè, segons va explicar, “gairebé tenim tancada” la presència del Milan en la fase final.

També va agrair la difusió que fa Lleida TV del torneig que, segons va dir, “és un fet molt remarcable de cara als jugadors participants”.El president de l’Atlètic Segre, David Romaní, va destacar per la seua part que el torneig és “entre els 4 o 5 de millors de Catalunya” i que aquest cap de setmana desfilaran pel Ramon Farrús “unes 4.000 o 5.000 persones”.