Jaume Pueyo obté un Top 30 en el seu debut al Mundial

Discreta estrena del triplet lleidatà al Campionat del Món d’esquí de fons que s’està celebrant a la localitat noruega de Trondheim. Jaume Pueyo, del CEFUC i olímpic a Pequín 2022, va ser el més ben classificat dels tres després d’entrar al Top 30, mentre que Marc Colell, del mateix club, va acabar en la posició 66 i Bernat Sellés, del Cerdanya Nòrdic, ho va fer en la 67.

Pueyo va ser l’únic dels tres que va aconseguir passar el tall i entrar en les rondes eliminatòries, encara que ho va fer amb el penúltim bitllet a l’acabar vint-i-novè, a 9.56 del líder. No obstant, el corredor de la Seu d’Urgell no va poder allargar la seua participació al caure en la ronda de quarts de final per ser l’últim de la seua sèrie.

“Les sensacions no han estat gens bones, m’he sentit bastant malament ja des del principi”, va reconèixer l’esquiador del CEFUC després de la prova. “En la qualificació ja no em trobava còmode, encara que he pogut entrar per poc. He intentat mantenir els ànims amunt i als quarts de final he fet una bona sortida i m’he posat en les primeres posicions en la primera pujada, però en la segona les cames han començat a fallar-me. La sensació que tinc és agredolça”, va reconèixer. El pròxim repte de Pueyo serà la prova d’esprint per equips que disputarà amb Bernat Sellés, prevista per dimecres vinent, 5 de març.

D’altra banda, el noruec Johannes Hoesflot, doble campió olímpic a Pyeongchang 2018 i Pequín 2022, i la sueca Jonna Sundling, or als Jocs Olímpics de Pequín 2022, van revalidar ahir per quarta i tercera vegada consecutiva, respectivament, els seus títols de campions del món contrarellotge.