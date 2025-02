Pons acaba en el Top 5 Challenge d’Abu Dhabi

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El pilot lleidatà Eduard Pons va posar ahir punt final a la seua primera participació en l’Abu Dhabi Desert Challenge (ADDC) i, amb el seu copilot Jaume Betriu, va finalitzar en una meritòria sisena plaça de la categoria Challenger i cinquè entre els pilots del Campionat del Món FIA de Rally-Raid (W2RC).

La cinquena i última etapa, que unia Mezaira’a amb Abu Dhabi, va suposar el colofó a un ral·li marcat pels problemes tècnics i la duresa del desert emiratí. La jornada final, amb 167 quilòmetres cronometrats d’un total de 365, va presentar molta sorra i sectors de dunes que van posar a prova una vegada més la resistència dels equips.

Així, Pons i Betriu van saber gestionar l’especial amb solvència per traspassar la línia de meta en vuitena posició en Challenger, un esforç que els va servir per escalar en la classificació general. “Avui (ahir per al lector) hem anat una mica millor perquè l’etapa era més curta, les temperatures més baixes i l’equip ens ha donat una mica més de pressió al turbo. El cotxe, amb aquest petit extra, s’ha comportat una mica millor, però li falta evolució, i això ens ha restat competitivitat davant els nostres rivals. Tot i això, ens quedem amb el més important, que és l’experiència acumulada i un resultat final amb el qual podem estar molt satisfets”, va assenyalar Pons.