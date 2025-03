Un club d’acollida

Publicat per POL ROBERT VIVES Creat: Actualitzat:

No compta ni amb un any de vida i el Club Futbol Ondara ja sorprèn tothom. A part de l’èxit esportiu que està aconseguint, aquest club de Tàrrega presenta un vessant social molt important. Va rebre una proposta de la Fundació Mercè Fontanilles i la va acceptar sense pensar-s’ho. El conveni entre el club targarí i la fundació permet que joves nouvinguts a Catalunya, alguns dels quals menors d’edat, puguin practicar l’esport que els apassiona i, alhora, socialitzar amb la resta de jugadors aconseguint així una bona integració.

Aquesta col·laboració converteix el CF Ondara de Tàrrega en pioner en matèria social. El conveni ofereix als joves atesos a la fundació la possibilitat d’anar un dia a la setmana a entrenar amb el club.

A part dels nois, també compten amb una noia que també entrena amb ells. Al tenir ja la plantilla tancada per a la present temporada, els joves no poden competir en els partits de Lliga, però Ivan Marín, vicepresident i jugador del CF Ondara, assegura que “ens encantaria poder federar-los i que vinguessin a jugar amb nosaltres, la veritat és que això seria molt bonic”. Alhora, afegeix que no es tanquen portes a noves col·laboracions amb la fundació.

L’idioma tampoc suposa un inconvenient. Òscar Ximénez, entrenador de l’equip, i Pau Salvadó, jugador, asseguren que no és cap problema. “Tenim gent del Marroc i del Senegal, entre d’altres, i entre tots ens anem ajudant i ens acabem entenent” afegeix Ximénez, que assegura també que “el futbol és un idioma universal i que no entén de barreres”.

Des del CF Ondara de Tàrrega destaquen que el vessant social és part de la seua filosofia i un dels seus objectius. Des que es va crear el club, es va tenir molt clar quins valors seguirien, entre els quals destaquen “comptar amb gent del poble i apostar per la inclusió i la integració de tothom”.

Salvadó comenta que “és un bon acte per part del club”. Alhora, l’entrenador apunta que “és una iniciativa que s’alinea amb els nostres valors. Si algú vol venir però no té recursos i el podem ajudar, doncs benvingut serà”.

Val a recordar que el CF Ondara es va començar a gestar fa uns anys amb una premissa molt clara: apostar per la gent de casa, la gent de Tàrrega. S’ha estrenat aquesta temporada i ara per ara només compta amb un equip amateur masculí (a Quarta Catalana), però el seu vicepresident no descarta crear futbol base en un futur, apuntant que “ho veiem amb bons ulls”. A més, està en procés de crear un equip amateur femení malgrat que Marín reconeix que “no serà fàcil perquè per desgràcia no s’està jugant prou pel futbol femení i hi ha molt treball per fer”.

En aquest sentit, el CF Ondara, que recentment ha començat a entrenar amb algunes noies, espera poder federar l’equip femení en els propers mesos i inscriure’l ja de cara a la pròxima temporada. Si s’acaba materialitzant la idea, la fundació també portaria un parell de noies més a entrenar.

En el seu primer any en competició, l’equip del CF Ondara es troba a la part alta de la classificació, en l’actualitat en zona de promoció. Podria semblar un fet sorprenent, tenint en compte que el club no té ni un any de vida, però el seu vicepresident ho té molt clar: “La pròxima temporada sí que ens veiem en una categoria superior.” Reconeix que aquesta era la idea que tenien al principi de temporada, però revela que hi ha un gran nivell a la lliga, i malgrat esperar pujar, “hem d’anar pas a pas”, conclou.