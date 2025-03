Derrota dura del Mollerussa a l’Escala

Publicat per Área 11 Creat: Actualitzat:

❘ L’escala ❘ Dura derrota del Mollerussa al Nou Miramar de l’Escala. Els de Moha El Yaagoubi van perdre en els últims minuts d’un partit que van tenir controlat malgrat que van ser els locals els que van portar gairebé sempre la iniciativa en el joc. No va ser suficient la gran actuació de Marc Arnau, que fins i tot va aturar un penal. És la segona derrota consecutiva i setena en les últimes nou jornades del Mollerussa.L’Escala va arrancar el matx millor que els del Pla d’Urgell, va voler la pilota i va generar més ocasions de gol. Marc Arnau, el porter del Mollerussa, es va convertir en el gran protagonista de la primera mitja hora de joc, on dos grans intervencions seues van evitar que el marcador es mogués. Va continuar apretant el conjunt empordanès, davant d’un rival que no donava senyals de vida en atac. Marc Arnau, en la recta final de la primera part, va tornar a evitar sobresalts a la seua porteria. Dos noves i brillants intervencions van fer que, al descans, el marcador reflectís el resultat inicial. Després del pas pels vestidors, el Mollerussa va provar de canviar la dinàmica, amb un primer acte de domini absolut de l’Escala, i sense que els de Moha El Yaagoubi, que va veure el xoc des de la grada per sanció federativa, disposessin d’ocasions clares de gol.Roger Coll va disposar de la primera oportunitat del Mollerussa als cinc minuts de la represa. Li va faltar encert. Precisament, poc després, el centrecampista de Falset es va retirar lesionat. En el minut 65, el col·legiat va castigar el Mollerussa amb un penal que Arnau va aturar.Els blanc-i-blaus van estar sòlids en defensa davant d’un rival que no cessava sobre la porteria dels del Pla d’Urgell. I a dos minuts per al final del partit, va aparèixer Martín Alonso per fer l’1-0 definitiu.

Moha: “Ens ha faltat determinació a la nostra àrea i a prop de la del rival”

L’entrenador del Mollerussa, Moha el Yaagoubi, va lamentar la derrota del seu equip en terres empordaneses, en un duel en el qual “ens ha faltat determinació a la nostra àrea, i tenir la capacitat d’encadenar tres passades seguides per contactar amb els davanters, amb Jofre i Lamin, i també Carlos, perquè és un de les jugadors que poden arribar amb perill a l’àrea rival”, va explicar l’entrenador.

“El rival ha creat ocasions molt clares. Ens han sorprès. El partit ha estat obert fins al minut 86, però a l’equip li ha costat combinar amb pilota, i això ha passat factura amb diverses pèrdues que ens han condemnat amb l’1-0 d’Alonso”, va concloure el tècnic de l’equip del Pla d’Urgell.