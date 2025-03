L’Alcoletge, a la fase final

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’AE Alcoletge estarà en la fase final de la Copa Atlas Energia, en categoria benjamina, a l’aconseguir ahir la classificació en la fase prèvia que es disputa aquest cap de setmana al Municipal Ramon Farrús. L’equip lleidatà va assolir la classificació després de superar en el partit decisiu el CEEF Tàrrega per penals, al finalitzar el matx 4-4. Els altres tres equips que van aconseguir ahir l’accés a la fase final són el CE Sabadell, EF Tortosa Ebre i CF Parets. Ahir es va disputar la fase prèvia benjamina de la vuitena edició de la Copa Atlas Energia, 34 Torneig Benjamí Atlètic Segre, torneig que ja és conegut com la Champions del futbol base.

Les instal·lacions del Ramon Farrús van acollir 30 equips, repartits en 6 grups de 5 equips cada un, tres dels quals van jugar al matí i els altres tres ho van fer a la tarda. Els primers classificats de cada grup, en cada una de les jornades, juntament amb el millor segon de grup, es disputen les quatre places. El Sabadell va superar l’Amposta (2-0), l’Alcoletge el CEEF Tàrrega per penals, el Tortosa Ebre la UD Amistad per 1-0 i el Parets la UE Rapitenca per 4-0. En total es van disputar 64 partits de 25 minuts. Avui serà el torn de la categoria alevina, també amb 30 equips, dels quals 4 passaran a la fase final. Tant la jornada d’ahir com la d’avui té com a testimonis les càmeres de Lleida TV.

Així mateix, en la fase final de la Copa Atlas Energia, que es disputarà el 31 de maig, prenen part els planters d’equips capdavanters de Primera i Segona divisió, com Barcelona, Espanyol, Girona, Llevant, Osasuna i Saragossa.