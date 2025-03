Marc i Àlex firmen un doblet

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Els germans Márquez, Marc i Àlex, van copar les dos primeres posicions en la cursa esprint del Gran Premi de Tailàndia de MotoGP, al circuit Chang Internacional de Buriram, amb l’italià Francesco Pecco Bagnaia en la tercera plaça. A més de la victòria, Marc Márquez va aconseguir la noranta-cinquena pole position de la seua carrera esportiva i la seixanta-setena a la categoria reina de MotoGP, per quedar-se 72 mil·lèsimes de segon del rècord absolut de la categoria, que ostenta Bagnaia des del 2024 en 1:28.700.

Marc Márquez va dominar de principi a fi una prova en la qual es va distanciar volta rere volta dels seus rivals per aconseguir un avantatge màxim d’un segon i mig sobre el seu germà Àlex (Ducati Desmosedici GP24), que va ser qui el va acompanyar en el podi, al costat de l’italià Francesco Pecco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25).

Marc Márquez no va fallar a la sortida i va negociar el revolt de final de recta en la primera posició, mantenint el seu germà Àlex la segona plaça malgrat que Pecco Bagnaia va intentar superar-lo en els revolts inicials, amb el debutant japonès Ai Ogura (Aprilia RS-GP) al quart lloc, guanyant una posició a l’australià Jack Miller (Yamaha YZR M 1).

L’italià Marco Bezzecchi va ser qui va sortir més mal parat en aquell instant inicial, al fallar el dispositiu de sortida de la seua Aprilia RS-GP o el pneumàtic posterior de la seua moto, que va derrapar massa i va haver de tallar l’acceleració per evitar la caiguda, que el va relegar a l’última posició.

Des dels primers metres, Marc Márquez va intentar posar terra pel mig respecte a tots els seus rivals, sense que darrere d’ell s’alterés l’ordre de carrera, amb Àlex Márquez, Pecco Bagnaia, Ai Ogura, Jack Miller, Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) i Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) darrere d’ells.

En la setena volta va caure a terra l’australià Jack Miller i Pedro Acosta va aprofitar l’error de Fabio Quartararo per superar-lo i guanyar la sisena plaça, amb Marc Márquez com a sòlid líder, destacat del seu germà Àlex i amb Bagnaia i Ogura rodant darrere d’ells, ja amb Franco Morbidelli en una còmoda i solitària cinquena posició, que ja no va variar.

Marc Márquez: “Ha sigut un dissabte perfecte”

El gran dels Márquez es mostrava molt satisfet després de la carrera esprint. “No puc dir res més, ha sigut un dissabte perfecte. És la millor manera d’arrancar aquesta nova aventura amb l’equip Ducati oficial, aconseguint la pole, aconseguint la victòria en l’esprint i, el colofó, compartint aquesta primera i segona posició amb el meu germà. Estic molt feliç, però no em vull deixar portar per aquesta felicitat, vull tenir els peus a terra. Diumenge és el dia important.”

Àlex: “No teníem ritme per competir amb el Marc”

Àlex Márquez, que va quedar segon, va admetre que “ho hem fet el millor que hem pogut. Per ser sincers, no teníem el ritme per competir amb el Marc i sabíem que podíem ser competitius contra Bagnaia, almenys en la distància esprint. En general, ha sigut un gran dissabte”.