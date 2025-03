Triomf d’or: El Cadí enllaça la tercera victòria al vèncer a la pista del Celta, rival directe, i segella mitja permanència.

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Cadí la Seu va encadenar la tercera victòria i la quarta en cinc partits i va fer un gran pas cap a la permanència al vèncer a la pista del Celta, un rival directe, al qual ara avantatja en tres triomfs i el basket average guanyat. Era un duel en el qual les urgellenques podien segellar mitja salvació i no van fallar, però com ja els havia ocorregut en anteriors partits van acabar patint d’una forma incomprensible quan havien dominat pràcticament tot el matx amb còmodes avantatges. La barcelonina Regina Aguilar, que jugava per primera vegada contra el seu exequip, va ser la més destacada del Cadí amb 23 punts i anotant tirs lliures claus quan el marcador es va estrènyer en els últims segons. Per part de les de Vigo va ser la francesa Clemen Samson qui va donar la rèplica amb 25 punts i cinc triples de nou intents.

El conjunt d’Isaac Fernández va començar molt concentrat amb una Júlia Soler que va anotar els primers cinc punts de l’equip, inclòs un triple, però en aquesta xifra es va quedar ja en tot el partit. Un altre triple de Raventós (2-8) va fer que l’entrenadora del Celta, Cristina Cantero, parés el joc amb un temps mort. El duel es va equilibrar i, encara que el Cadí va anar sempre davant, va acabar el quart amb avantatge gallec (24-22). Va ser en el segon quart quan l’equip de l’Alt Urgell va trencar el partit. Amb una gran defensa i un joc coral, el Cadí va encadenar un parcial de 0-8 (amb triples de Bogicevic i Aguilar) que va créixer fins un 0-13, després d’un altre triple aquesta vegada de Ridard, deixant en 6 punts el Celta i endossant-n’hi vint. Al descans, dotze còmodes punts de diferència (30-42).

En la reanudació, l’equip d’Isaac Fernández no només va administrar bé la renda sinó que la va disparar fins als 15 punts en dos ocasions (35-50 i 37-52), que serien el màxim avantatge en tot el partit. L’equip de Vigo estava fora de combat i només la francesa Samson donava una mica d’oxigen finalitzant el tercer quart amb un 48-60, és a dir, el mateix avantatge de 12 punts amb què s’havia arribat al descans.

Aquesta renda i, sobretot, les evolucions d’un i un altre equip semblaven encaminades que el Cadí aconseguís una tranquil·la victòria, però no va ser així. Les mans de les urgellenques van començar a tremolar. A Murekatete se li va escapar un rebot defensiu i va fallar un tir sota cistella estant completament sola, cosa que va donar ales a un Celta que veia com d’estar desnonat se li obria de sobte una porta cap a l’esperança. Amb aquesta mala dinàmica per al Cadí, una cistella de Dornstauder a falta de 2 minuts per al final col·locava un 62-65 inquietant al marcador. Hauria estat inconcebible i inacceptable que les urgellenques haguessin perdut, més per demèrits propis que per encert del rival, un partit que tenien vençut.

Un tap de Murekatete a 20 segons i dos tirs lliures anotats d’Aguilar van ser claus, encara que un triple de Samson va posar pressió (65-67) a falta de 15 segons. Finalment, Aguilar de nou i Palma sentenciaven des de la personal (65-71).