El Vila-sana es complica la Lliga

El Vila-sana va rebre ahir un dur revés que compromet les seues opcions a lluitar pel títol de Lliga. Va perdre 4-3 a la pista del Cerdanyola en un partit amb un final increïble, en el qual les del Pla d’Urgell van passar en els dos últims minuts de perdre 2-1 a remuntar 2-3 i, de forma incomprensible, veure com el Cerdanyola marcava dos gols seguits en els últims segons per establir el definitiu 4-3. Amb aquesta derrota, el Vila-sana s’allunya a sis punts del líder, el Telecable Gijón.

El Vila-sana va tenir un bon començament, controlant la bola i portant el ritme, encara que li costava generar ocasions i no tenia encert davant de la porta local, arribant a fallar accions molt clares. S’hauria pogut avançar en el 8 amb un penal assenyalat al Cerdanyola, però Victòria Porta va fallar el llançament. Sí que va encertar tres minuts després amb una rematada que no va poder aturar Rubio i que suposava el 0-1 (11).

Però a poc a poc l’equip de Lluís Rodero es va anar complicant el partit, cometent errors en defensa i amb precipitació en atac. No va tardar a arribar l’empat del Cerdanyola amb una rematada de Laura Valverde (1-1, 13). I quan semblava que la primera part finalitzaria en taules, Gemma Solé va posar davant el seu equip (2-1, 21).

La segona part va començar amb una targeta blava a Rodero, que va deixar l’equip en inferioritat, ja que Dai Silva va sortir de la pista. Va salvar l’equip la inferioritat, però el temps corria en contra seu. Podria haver augmentat diferències el Cerdanyola, però Solé va fallar una falta directa per blava a Luchi Agudo.

I va arribar llavors un final increïble. A falta d’1.24 per al final, Luchi Agudo va empatar amb una rematada d’astúcia (2-2) i, en l’acció següent, l’àrbitre va assenyalar una falta directa a favor del Vila-sana que Victòria Porta va transformar en el 2-3.

L’equip lleidatà havia fet el més dificil, donar la volta al marcador en el tram final del partit. Faltava aguantar l’últim minut per sumar els tres punts. Però no va poder ser. Gemma Solé va anotar el 3-3 amb una dura rematada llunyana i ni tan sols va tenir el Vila-sana el consol menor d’un punt que era insuficient per a l’objectiu d’optar a guanyar la Lliga. Va arribar una inoportuna falta de Dai Silva que li va suposar una targeta blava i, a falta d’escassos segons del final, Irene Torres va encertar en el llançament per consumar el desastre. 4-3 per al Cerdanyola.

❘ fraga ❘ El Fraga va vèncer ahir per 3-1 el Corunya, equip en el qual juga la lleidatana Mar Franci. Amb aquest triomf, el Fraga continua empatat a 42 punts amb el Palau de Plegamans i a tres del líder, el Gijón. Després de la derrota del Vila-sana, el Fraga avantatja en 3 punts les del Pla d’Urgell. Després de la primera part sense gols, Julieta Fernández va avançar el Fraga tot just començar la segona part. Va empatar Laia Juan i un altre gol de Julieta i un d’Adriana Soto van posar el definitiu 3-1.

L’entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero, confessava al finalitzar el matx que “marxo enfadat i tocat” per una derrota que compromet les seues opcions a la Lliga. “Hem regalat el partit, literalment. L’arbitratge ha estat molt dolent, però al marge d’això havíem de fer la nostra feina i no l’hem fet. Hem tirat part de la Lliga i ara toca fer autocrítica”, va explicar.

“Hem fet un primer quart d’hora bo, però hem fallat accions que no podem fallar. Després ens hem precipitat”, va afegir el tècnic.D’altra banda, es va mostrar també molt molest amb la targeta blava que li van mostrar al començar la segona part. “He fet un comentari a un àrbitre i em treuen la blava, quan el seu entrenador els ha dit de tot durant tot el partit. Però no em vull excusar en això, amb 2-3 hem encaixat dos gols que no havíem d’encaixar mai”, va concloure l’entrenador de les lleidatanes.