Bloquejats

❘ Lleida ❘ El Lleida va empatar un altre partit al Camp d’Esports en un duel sense gols (0-0). Els de Marc Garcia van generar molt poc perill a un filial il·licità que va plantar cara. A més, la tasca d’aconseguir els tres punts es va complicar a falta de quinze minuts amb l’expulsió per doble groga d’Adri Lledó. D’aquesta manera, els blaus són ara setens a la classificació a tres punts de la zona de play-off, que queda empatada a 41 punts entre Atlètic Balears, Espanyol B i Torrent. El nou líder és el Sant Andreu, que va guanyar l’Olot per 3-0 i aprofita la derrota de dissabte de l’Europa contra l’Andratx.

Quant al partit, els primers compassos van oferir un duel obert i amb espais. El Lleida buscava generar perill mitjançant una de les debilitats dels il·licitans, la centrada lateral. Per desgràcia per als interessos blaus tots els centres no trobaven rematador i, en els rebots posteriors, era on els visitants van generar les primeres ocasions de perill. La primera va arribar aviat, concretament al minut 4, quan Conejero corria sol, des del centre del camp, cap al mà a mà amb Iñaki després d’un desajust defensiu. Però al final Neyder va guanyar la cursa a l’extrem i va enviar la pilota a córner de forma providencial. La segona ocasió del filial de l’Elx, al quart d’hora, va ser molt similar i amb Neyder una altra vegada com a protagonista ja que el central va ser tant el dolent com l’heroi. Neyder va perdre la pilota com a últim home davant d’Iomar, però va tornar a tallar l’esfèric en carrera quan el davanter es plantava sol davant d’Iñaki.

Enmig d’aquests dos ensurts, al minut 7, el partit es va aturar dos minuts per una causa molt curiosa: es va trencar la xarxa de la porteria sud del Camp d’Esports. Concretament es va trencar un dels dos suports interiors perquè un jugador del Lleida va colpejar la xarxa a l’arribar amb carrera. Va ser també Neyder Lozano.

Tornant al joc, el Lleida no va generar clares ocasions de perill a la primera part més enllà de dos rematades des de la frontal de Fran Pérez. Una va acabar a la grada i l’altre a les cames d’un central.

El segon temps va ser pitjor per al Lleida, que en el primer no havia generat gaire però se sentia superior. En els restants 45 minuts, en canvi, va ser l’Il·licità qui va viure en camp contrari. De fet, la més clara ocasió va arribar a les botes del punta Iomar, al minut 60. Es va quedar sol davant d’Iñaki amb la pilota botant però no va encertar amb la vaselina.

El Lleida, per la seua part, intentava generar perill buscant l’esquena dels carrilers. Però curiosament la millor ocasió la va trobar al minut 53 amb una falta des de la frontal que va xutar Fran Pérez, encara que el porter Ruiz va aturar sense complicacions. Qui va estar a prop de marcar un gran gol a falta de 20 minuts va ser Quadri, que tornava després d’una lleu lesió. El nigerià va recuperar la pilota a la frontal però el seu xut va marxar no gaire lluny de l’escaire.

Al minut 75 i amb el Lleida donant sensacions de millora, Adri Lledó va veure la segona groga per una càrrega a la frontal. Malgrat jugar amb un menys, el Lleida no va perdre la cara al partit i, amb un escenari d’anades i tornades, el qual se li dona bé, va poder arribar a l’àrea rival en els últims minuts.

Concretament, en l’última jugada. Unai es va plantar sol dins de l’àrea davant del porter, però alhora exhaust, cosa que provocar que els centrals arribessin a treure-li la pilota per certificar el 0-0 final.

Xiulada i mocadors a l’acabar el partit

Amb el xiulet final i amb la confirmació d’un nou empat del Lleida, el públic del Camp d’Esports va mostrar el seu malestar amb la situació de l’equip i el pobre partit amb xiulades i gestos de disconformitat. A més, també es va mostrar algun mocador.

Mateixos punts com a local que com a visitant

Aquesta temporada els blaus ja no fan del Camp d’Esports un fortí. De fet, els números afirmen que els de Marc Garcia han aconseguit els mateixos punts a casa que a domicili, 19. Amb el matís que com a visitant el Lleida ha jugat un matx menys.

Iniciativa solidària amb joguets i la Creu Roja

El club va llançar una iniciativa conjunta amb Creu Roja Joventut en què un assistent podia entrar gratis al partit si aportava un joguet nou. Els requisits del joguet eren que no fos bèl·lic ni sexista i que fos sostenible i per a nens i nenes de sis a onze anys.